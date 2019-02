L'oeuvre de Joana Vasconcelos intitulée "Coeur de Paris" devrait rester toute l'année, porte de Clignancourt. — M.Marin/20 Minutes

Joana Vasconcelos est une artiste plasticienne franco-portugaise, habituée des installations dans les espaces urbains et notamment des œuvres monumentales.

Le Cœur de Paris est une œuvre crée pour la Saint-Valentin, qui devrait toutefois rester toute l’année, porte de Clignancourt dans le 18e arrondissement.

Les habitants ont été conviés à choisir l’œuvre en adéquation avec leur quartier.

Un cœur qui tourne sur lui-même, s’allume et s’éteint au rythme des battements d’un cœur humain. Tel est le concept de l’œuvre de Joana Vasconcelos nommée Le Cœur de Paris qui a pris place depuis quelques jours porte de Clignancourt dans le 18e arrondissement. Placé en haut d’un mât à 9 mètres de hauteur, ce cœur géant fait office de repère dans cette jonction entre Paris et Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).

Sur le trajet quotidien de nombreux parisiens et franciliens, l’œuvre intrigue forcément. « On ne voit que cet immense cœur rouge au loin, c’est une bonne idée à l’occasion de la Saint-Valentin », explique Samia tout en mitraillant l’œuvre avec son téléphone portable. De l’autre côté du carrefour, Aymeric montre à sa fille le Cœur de Paris avant de s’engouffrer dans le métro. « Cela fait sourire et apporte aussi de la couleur au quartier avec ce rouge pétant. »

Une installation pérenne

Environ 3.800 azulejos –des carreaux de faience décorés– peints à la main composent cette œuvre de Joana Vasconcelos. Née à Paris, l’artiste plasticienne vit aujourd’hui à Lisbonne mais a souhaité « déclarer sa flamme pour la capitale. » Ce Cœur de Paris devrait être une installation pérenne. « L’œuvre symbolise l’identité du quartier de la porte de Clignancourt comme lieu de convergence, point cardinal du Paris d’aujourd’hui et de demain », explique Christophe Girard, adjoint à la culture d’Anne Hidalgo à l’initiative de ce projet.

Des œuvres le long du tramway

Placé porte de Clignancourt le long de la ligne de tramway T3 (Porte de Vincennes-Porte d’Asnières), ce cœur n’a pas été parachuté par hasard dans ce secteur. II s’inscrit dans un programme d’implantation d’œuvres le long de la ligne. Les habitants sont donc invités à définir un projet artistique dans leur environnement via l’action des Nouveaux commanditaires. Ce groupe permet aux citoyens, à l’artiste et au médiateur culturel de choisir l’œuvre qui semble en adéquation avec leur quartier. Et ainsi contribuer aux cahiers des charges. « Le fait d’avoir ce cœur-là traduit l’esprit du quartier qui est chaleureux et accueillant malgré les difficultés sociales et les problèmes d’urbanisme », explique Nadia, commanditaire du groupe de Clignancourt. Et certains habitants de ce quartier en perpétuel mouvement souhaitent déjà que cette opération soit renouvelée. « Un cœur géant, c’est bien mais cela fait un peu triste tout seul, il faut installer des voisins. »

L'oeuvre de Joana Vasconcelos intitulée - M.Marin/20 Minutes

La sculpture va être inaugurée le jour de la Saint-Valentin, ce jeudi à 18h30. Un bal populaire sera ensuite proposé jusqu’à 21 heures au son du Petit Orchestre Parisien entre accordéon, jazz et tango. Une œuvre pour la Saint-Valentin qui vient s’ajouter à une autre initiative de la mairie de Paris qui propose d’écrire des déclarations d’amour qui seront ensuite diffusées sur 120 panneaux lumineux de la ville.