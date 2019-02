Cour d'Assises. (Illustration) —

Deux quadragénaires soupçonnés du vol d'une cargaison de cannabis avaient été torturés 36 heures : deux des principaux accusés ont été condamnés à Bobigny à des peines de 7 et 14 ans de prison, les autres acquittés, a-t-on appris ce vendredi 8 février de source judiciaire.

Mardi dernier, l’avocate générale avait requis huit à 18 ans de prison pour ces cinq accusés qui comparaissaient détenus, suspectés d’avoir participé à l’enlèvement et la séquestration de René et Maxime (prénoms d’emprunt) dans le cadre d’un trafic de cannabis à l’automne 2014 en Seine-Saint-Denis.

Des hommes qui faisaient régner « la loi du silence »

Seuls deux d’entre eux, âgés de 35 ans et 31 ans, ont reconnu leur implication. La cour d’assises les a condamnés jeudi soir à 7 et 14 ans de prison. Les trois autres ont été acquittés. L’avocate générale avait estimé que ces hommes faisaient régner « la loi du silence » sur les témoins et Maxime, qui n’a jamais porté plainte ni désigné ses tortionnaires. Une femme de 35 ans, qui soutenait que son appartement avait servi à la séquestration à son insu, a également été acquittée.

Pluie de coups, brûlures, supplice de la noyade : pendant 36 heures, du lundi soir au mercredi matin, tout avait été tenté pour faire parler René et Maxime, 49 et 45 ans. Les commanditaires d’une remontée de quelque 80 kg d’herbe de cannabis depuis l’Espagne n’ont jamais cru la version de leur convoyeur, René, qui soutenait avoir été braqué. En jeu : un investissement de 300.000 euros, pour le double attendu à la revente.

Une réelle peur des représailles

Choisi pour son profil de père de famille peu susceptible d’attirer l’attention des forces de l’ordre à bord d’un camping-car de location, René s’était rendu chez Maxime après le braquage. Ce dernier le fournissait en drogue et l’avait présenté à l’un des commanditaires. Tous deux suspectés du vol, ils avaient été enlevés et torturés ensemble. Libéré contre la promesse d’hypothéquer son pavillon, René s’était rendu à la police trois mois et demi plus tard. Il a fui la région parisienne et renoncé à voir ses enfants de peur des représailles.

Sa dénonciation a déclenché une enquête qui a fait tomber le réseau d’importation de cannabis. Les commanditaires ont déjà été condamnés par le tribunal correctionnel de Bobigny en mars 2018 à des peines de quatre à sept ans de prison ferme. René avait été déclaré coupable pour son rôle de chauffeur mais le tribunal l’avait dispensé de peine. Aux assises, Maxime était à la fois partie civile et accusé. Lui et un ami étaient jugés pour avoir commis des violences sur René, toujours pour obtenir des explications sur la disparition de cannabis. Ils ont été dispensés de peine.