Pour le défilé du nouvel an chinois 2019, l’association des Chinois résident en France a importé tous ces corstumes et accessoires directement de Chine. — M.F/ 20 Minutes

Le premier défilé du Nouvel An chinois à Paris se déroulera dans le 3e arrondissement de la capitale, place de la République, ce dimanche 10 février.

Une trentaine de numéros dont beaucoup d’inédits sont prévus.

A quelques jours de l’événement, l’association des Chinois résident en France qui l’organise est en plein dans les préparatifs.

Au milieu des sacs plastiques et des cartons remplis de costumes, Shumei Liu s’affaire. « Tout est arrivé directement de Chine, il y a quelques semaines », explique la programmatrice artistique du défilé célébrant l’année du Cochon de Terre qui se tiendra dimanche place de la République à Paris. Au siège de l’ association des Chinois résidants en France, organisatrice de l’événement, une grande partie du matériel est déjà là.

Dans l’entrée, de véritables pousse-pousse, directement importés de Chine, et des trônes aux couleurs vives qui serviront à transporter la famille royale font tout particulièrement la fierté de Shumei Liu. « C’est la première année où nous en avons. Cela reflète bien la Chine et cela renouvelle le défilé qui ne tourne pas seulement autour des lions et des dragons. »

Une pièce remplie jusqu’au plafond de canassons

Au total une trentaine de numéros sont prévus entre 14 heures et 16 heures. Parade de la princesse avec sa longue traîne, danse des vœux du cochon, fanfare ou encore défilé de lanternes de bois… Aucun ne se ressemble. Des spectacles réalisés par des élèves étudiant le chinois à l’association, des résidents chinois, des membres de l’association, mais également un grand nombre d’enfants.

« Une vingtaine d’entre eux répète par exemple depuis des semaines la danse du petit âne pour laquelle ils porteront ces costumes », explique Shumei Lu en poussant la porte d’une nouvelle pièce remplie jusqu’au plafond de canassons en carton et peluches. La programmatrice prévoit elle-même de donner de sa personne par un numéro de magie. « Avec des oiseaux qui sortiront d’une boîte. Il va falloir que j’aille en acheter, car je n’ai pas le droit de prendre des pigeons », plaisante-t-elle.

« Partager sa culture pour être mieux comprise »

Derrière les sourires et l’enthousiasme des membres de l’association qui planifient et préparent l’événement depuis déjà quatre mois, la conscience des enjeux de ce défilé. « Le Nouvel An chinois est la fête la plus importante de l’année en Chine, explique Sacha Lin-Jung, responsable du pôle citoyenneté à l’association des Chinois résidants en France. Cette fête culturelle pourrait être célébrée par la communauté chinoise de façon discrète, en famille, chez soi. Cependant, la faire dans la rue à Paris revêt une grande importance du fait du manque de reconnaissance et de visibilité culturelle, médiatique ou politique des populations asiatiques. Il y a une forte volonté de la part de la population chinoise de partager sa culture pour être mieux comprise, montrer qu’elle est ouverte et abaisser certaines tensions. C’est nécessaire surtout depuis quelques années où l’on relève beaucoup de faits d’agressions ou de discrimination. »

Faire le défilé place de la République est également très symbolique. C’est dans le 3e arrondissement de la capitale que s’est implantée la première communauté chinoise après la Première Guerre mondiale. « C’est aussi là que nous avons manifesté après la mort de Zhang Chaolin [couturier décédé après une agression à Aubervilliers] et de Shaoyo Liu [ressortissant chinois tué par un policier], explique Sacha Lin-Jung. Faire le défilé à cet endroit c’est une façon aussi d’exorciser ces événements tragiques et redonner de l’énergie positive dans un moment de partage. » Partage et clins d’œil à la France : un costume de coq sera de la partie.