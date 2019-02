L’hémicycle du Conseil de Paris à l'hôtel de ville. — Tristan Reynaud/SIPA

Il n’y aura pas de délibération soumise au vote sur la police municipale lors du Conseil de Paris. Ce sera surtout l’occasion pour les groupes politiques de s’exprimer sur le sujet de déposer des vœux.

Les communistes et les Verts restent opposés au projet et vont proposer des vœux contre la création de la police municipale à Paris.

La question de l’armement de la police municipale va également être posée en Conseil de Paris. Une simple matraque suffit-elle, se demandent certains groupes.

« Nous allons regarder ce match savoureux qui va se dérouler dans l’hémicycle », ironise Florence Berthout, présidente du groupe LRI (Les Républicains et Indépendants). Le projet de création d’une police municipale et l’audit sur la question vont être présentés aux élus lors du Conseil de Paris qui démarre ce lundi jusqu’à mercredi. Anne Hidalgo, pourtant initialement opposée au projet, a en effet décidé à près d’un an des élections municipales de créer une police municipale en 2020, munie de matraques « Tonfa ».

Cette police sera « complémentaire et pleinement coordonnée avec la police nationale », assure-t-on à l’Hôtel de Ville. Cette mesure qui divise jusqu’au risque de faire exploser la majorité d’Anne Hidalgo, sera l’objet d’un débat et chaque formation politique pourra s’exprimer sur ce sujet épineux. Aucune délibération ne sera soumise au vote. Ce sera surtout l’occasion pour certains élus de rappeler à la maire de Paris son revirement sur la question, pour d’autres d’aller plus loin dans le projet – l’armement notamment – ou encore de tenter de définir plus concrètement les moyens et l’action de ces futurs agents.

« Quand on est de gauche, on ne peut pas avoir cette lecture »

« Cela crée des interrogations sur comment allons-nous travailler ensemble. Nous avons un certain nombre de points de désaccords, nous sommes capables de faire des compromis mais là nous sommes face à un revirement très fort », déplore David Belliard, président du groupe écolo de Paris (GEP). Selon lui, cette mesure ouvre la possibilité de l’armement létal. « On ne peut pas quand on est de gauche avoir cette lecture », s’agace-t-il. Le groupe va déposer un vœu contre la création d’une police municipale. « La sécurité des Parisiens est un sujet trop sérieux pour faire les choses dans la précipitation », notent-ils.

Les communistes également opposés au projet comptent également déposer un vœu pour que ne soit pas créée une police municipale mais qu’en revanche soient « renforcés la cohérence et les moyens de la DPSP ». Les élus écologistes, génération.s et communistes au Conseil de Paris évoquent «une erreur» de la part d'Anne Hidalgo. « Nous voyons, dans cette décision, un recul idéologique et une démarche de court terme, à laquelle nous ne pouvons ni ne voulons souscrire », indiquent-ils. « Madame Hidalgo vient de donner un coup de canif, peut-être définitif, au contrat de mandature qui la liait à ses amis Verts et communistes », analyse les membres du groupe PPCI (Parisiens Progressistes, Constructifs et Indépendants, pro-Macron). « Ils vont avaler la pilule », jure de son côté Eric Azière, président du groupe UDI Modem.

« Visibilité » et « armement »

Eric Azière a publié une vidéo sur Twitter pour rappeler le refus initial d’Anne Hidalgo de créer une police municipale à Paris. « Mais ne faisons pas la fine bouche, nous sommes contents. Comme quoi il faut plutôt jouer la persuasion que la crispation », commente l’élu UDI-Modem. Désormais, le groupe évoque deux étapes majeures. « D’une part, il faut de la visibilité pour ces agents et que le terme police municipale soit écrit dans leur dos. D’autre part, concernant l’armement, il faudra voir comme ça se passe, si l’armement de base avec matraque est suffisant. Il faudra le demander directement aux agents, car c’est malheureux à dire mais ce sont eux qui ont une cible dans le dos ».

Vous avez demandé la police municipale ? Ne quittez pas... pic.twitter.com/WMuO9kp5Pn — Groupe UDI MoDem (@GroupeUDIMoDem) January 29, 2019

« Avoir une police municipale non armée à Paris n’a aucun sens », a critiqué mercredi le vice-président (LR) de la région francilienne en charge de la sécurité, Frédéric Péchenard. « Comment voulez-vous qu’ils se protègent s’ils ne sont pas armés ? », a-t-il dit au micro de RTL. Dans ce sens, le groupe LRI (Les Républicains et Indépendants) va déposer un vœu pour que la maire de Paris créé une police municipale « armée et formée au maniement des armes » et que le nombre de caméras de vidéoprotection soit « augmentée ».

Une police municipale avant 2020 ?

Quand la police d’Anne Hidalgo va-t-elle voir le jour ? Dans les faits, la loi sur le statut de Paris, de février 2017, a doté Paris d’un cadre légal qui permet le fonctionnement immédiat d’une première forme de police municipale parisienne, rappelle l’hôtel de ville. Des modifications législatives devraient être apportées dans un second temps pour « créer un statut à part entière de l’agent de police municipale de Paris et l’habiliter sur l’ensemble de ses champs de compétence ». En février, la mairie de Paris écrira au ministère de l’Intérieur pour lui faire part de l’ensemble du projet.

Mais cette création peut-elle intervenir sans une nouvelle modification législative du statut de Paris ? Pour le groupe PPCI, « la réponse est non ». Selon eux, « il faudra l’accord du gouvernement pour réformer à nouveau ce statut et permettre de confier à la Maire de Paris un nombre plus important de responsabilités en matière de police. Il est peu probable que cette modification puisse intervenir avant mars 2020 ».