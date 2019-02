Un avis d'imposition 2018 sur la taxe d'habitation (image d'illustration). — SIPA

Mille deux cents habitants de Noisy-le-Sec ont fait une demande de remboursement d’une partie de la taxe d’habitation de 2016.

Le tribunal administratif de Montreuil puis la cour administrative d’appel de Versailles ont annulé une partie de la taxe d’habitation de 2016 de la ville de Seine-Saint-Denis.

Un chèque de 300 euros de la part de la mairie ? Un cadeau de Noël en retard qui ferait certainement plaisir aux habitants de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis. Malheureusement ce ne sera pas aussi simple. Malgré un recours d’un élu de l’opposition annulant une partie de la taxe d’habitation de 2016, confirmée par le tribunal administratif de Montreuil en 2017, puis par la cour administrative d’appel de Versailles (l’appel des Finances publiques ayant été refusé), les Noiséens ne verront probablement pas la couleur de cet argent.

Retour en décembre 2015, où les faits se sont déroulés. Porteur de ce recours, Jean-Paul Lefebvre, dans l’opposition et président du groupe socialiste et citoyen, explique : « Le maire, Laurent Rivoire (UDI) avait tenté de dissimuler une augmentation de la part communale de la taxe d’habitation, sans recourir à un vote du conseil municipal. Quand il a finalement été contraint de faire ce vote en mai 2016, il était trop tard pour que celui-ci soit pris en compte. De fait, l’augmentation s’est avérée caduque. En moyenne, chaque Noiséen peut récupérer 300 euros. » Et, depuis 2017 et la première décision de justice, les réclamations se sont accumulées : on en compte environ 1.200 à l’heure actuelle.

Un recours « pour le buzz » ?

Assiste-t-on à la « victoire d’un combat citoyen engagé » comme l’annonce Jean-Paul Lefebvre ? En théorie seulement : les habitants de Noisy-le-Sec vont avoir bien du mal à récupérer leurs euros. « Cette décision n’a aucune influence sur un quelconque remboursement : le taux de 8,95 % dont il est question que nous devions toucher au profit d’Est Ensemble [établissement public territorial] est le même que l’année précédente à 2016 et, d’après le Trésor public, s’il est inchangé il s’applique automatiquement », détaille l’édile noiséen Laurent Rivoire. Dans un courrier adressé à la mairie, la Direction départementale des finances publiques semble en effet aller en ce sens.

Extrait du courrier du Trésor public adressé à la mairie de Saint-Maur. - 20 Minutes

Le maire en a également profité pour glisser une remarque sur son opposant, en indiquant que Jean-Paul Lefebvre était un « mordu de procédures, à qui l’on en doit 90 en 5 ans » et qu’il avait effectué ce recours « pour le buzz. »

Remboursement ou non ?

Bref, deux salles, deux ambiances à Noisy-le-Sec. De quoi perdre les habitants qui se demandent très certainement s’ils peuvent, oui ou non, faire une demande de remboursement. Joints par 20 Minutes, les services de la Direction générale des finances publiques confirment qu’une telle procédure serait vaine. Si ces derniers reconnaissent avoir tenté une procédure en appel pour « montrer un point de Droit ». Mais le résultat de celle-ci n’influe pas sur un éventuel remboursement puisque selon l' article 1639 A du Code général des impôts, il est possible d’appliquer le taux de l’année précédente.

En définitive, et malgré la contestation, les habitants de Noisy-le-Sec devront faire sans les 300 euros (en moyenne), qu’ils auraient pu récupérer si le recours s’était concrétisé.