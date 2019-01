MAGASIN Plus accessible, mais aussi plus petit, ce nouveau magasin du géant suédois qui ouvrira en mai 2019 place de la Madeleine sera assez différent des autres situés en banlieue parisienne…

Façade du IKEA Paris la Madeleine. — IKEA

Un magasin Ikea de 5.400 m² ouvrira au cœur de Paris, place de la Madeleine le 6 mai prochain.

Un espace conçu spécialement pour les Parisiens avec une priorité accordée aux moyens d'optimiser l’espace.

L’enseigne compte également développer et diversifier ses modes de livraison.

Pas de parking, pas de dépôt-vente, pas de chemin imposé dans les rayons et pas de libre-service. Le tout nouveau magasin Ikea qui ouvrira à la Madeleine à Paris le 6 mai prochain, est loin d’avoir l’ensemble des caractéristiques qui font l’ADN de l’enseigne suédoise. Situé en plein cœur de la capitale, accessible par trois lignes de métro et cinq lignes de bus, il entend répondre aux besoins spécifiques des Parisiens et des Parisiennes.

Le géant de l’ameublement a même lancé un appel à contribution auprès de clients résidents à Paris afin de répondre au mieux à leurs besoins. L’accent sera notamment mis sur l’optimisation de l’espace. Il sera possible de prendre un rendez-vous personnalisé avec un architecte d’intérieur afin d’obtenir des conseils d’agencement, des outils d’intelligence artificielle seront à disposition pour aider les clients à imaginer leurs pièces de vie et un espace du magasin sera entièrement dédié au rangement et à l’aménagement. Autre nouveauté, les conseillers-vendeurs seront formés pour accompagner les clients sur l’ensemble de leurs achats : des meubles cuisine à la housse de couette.

IKEA Paris la Madeleine encore en travaux - M.F/ 20 Minutes

5.400 m² sur deux niveaux

Qui dit en plein Paris, dit aussi moins de place qu’à Franconville dans le Val-d’Oise par exemple. Ikea Paris la Madeleine sera un espace de 5.400 m² sur deux niveaux, avec près de 4.100 produits proposés sur place dont 1.500 pourront être achetés immédiatement. En comparaison, un magasin IKEA classique s’étend en moyenne sur une surface de 20.000 m², met à disposition des clients 9.000 produits dont jusqu’à 5.000 peuvent être immédiatement achetés.

Espace restauration du IKEA Paris la Madeleine. - IKEA

Le magasin sera divisé en cinq espaces. Au rez-de-chaussée : une entrée avec les nouveautés et les produits saisonniers, un espace restauration avec 150 places assises et des produits suédois à emporter, ainsi que l’espace dédié à l’optimisation de l’espace. A l’étage : un espace bien-être dédié au confort avec les articles de chambre et de salle de bains et un dernier endroit sur le thème de l’art de recevoir, focalisé sur le salon modulable. A la manière d’un showroom, les produits seront présentés en situation dans des modules représentant des pièces de la maison.

Exemple de module de pièce IKEA - IKEA

350 points relais de livraison dans Paris

Parmi les produits immédiatement disponibles à l’achat dans le magasin parisien : vaisselle, plantes, des objets de décoration, housses de couette, petites assises et meubles pliants. Si tous les articles ne peuvent être physiquement présents, il sera en revanche possible d’acheter, via des tablettes, l’ensemble des produits Ikea.

Pour tous produits ne pouvant s’acheter immédiatement, cela sera par livraison uniquement puisque le magasin ne possède pas de dépôt. Un service qu’Ikea cherche a développer et à diversifier. « Nous aurons prochainement 350 points relais dans Paris pour se faire livrer et pour des produits de moins de 20 kg, cela reviendra à 3,90 euros », assure Annie Betrau, directrice du magasin. La chaîne réfléchit également à un système de livraison par vélo, mais n’a pas encore dévoilé ni les prix, ni le partenaire.