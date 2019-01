Un bus de la RATP - Illustration — JEAN-PIERRE MULLER / AFP

A Paris et en Ile-de-France 196 lignes de bus sur près de 300, ont été interrompues a annoncé la RATP dans un point info trafic à 13 heures ce mardi. Une dizaine d'autres lignes sont fortement perturbées et le tram 6 est également arrêté. Le réseau précise que la circulation de ces bus est stoppée « jusqu’à nouvel ordre » à cause de la neige qui tombe depuis ce matin sur toute l’Ile-de-France. Sur les réseaux, la RATP indique aux usagers que « la situation l’exige, et pour des raisons évidentes de sécurité, les bus peuvent rentrer au dépôt en cas d’épisode neigeux ».

Les bus concernés sont ceux des lignes : 26, 29, 31, 32, 35, 43, 46, 47, 48, 53, 54, 56, 60, 61, 64, 65, 69, 75, 76, 80, 86, 87, 94, 95, 96, 102, 105, 113, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 131,132, 133, 134, 139, 141, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 160, 162, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 199, 203, 206, 207, 2010, 211, 212, 213, 214, 216, 220, 221, 235, 237, 238, 239, 241, 244, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 260, 261, 268, 269, 270, 285, 286, 289, 290, 291, 292, 294, 297, 299, 301, 302, 303, 306, 310, 312, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 330, 337, 341, 346, 347, 349, 350, 351, 353, 356, 360, 361, 368, 370, 378, 379, 380, 385, 389, 390, 391, 394, 395, 396, 399, 467, 512, 520, 524, 528, 545, 559, 563, 565, 566, As, CEAT, LA NAVETTE, La Traverse Batignolles-Bichat, La Traverse de Charonne, Montmartrobus, ORLYBUS, PC, River Plaza, Roissybus, TIM, TUB, TUC, TUVIM, TVM, V1 Valouette, V2 Valouette, V3 Valouette, V4 Valouette, V5 Valouette, V6 Valouette et V7 Valouette.

85 : Service interrompu entre Chatelet et Luxembourg / 93 : Service assuré de Place des Ternes à Place Bagatelle / 137 : Service limité / 157 Service interrompu entre Pt Puteaux et Pt Neuilly / 259 Service assuré de NAF à Jonchere / 274 Service interrompu entre C Pleyel et Gare St DENIS / 275 Service assuré de GA à Mermoz / 304 Service interrompu entre N Boule et Audra.

