Le réseau de transport à Paris et en Ile-de-France a annoncé ce mardi matin qu’en raison des conditions météo sur la capitale, 122 lignes de bus étaient interrompues...

A Paris et en Ile-de-France 122 lignes de bus ont été interrompues a annoncé la RATP dans un point info trafic à 11h30 ce mardi. Le réseau précise que la circulation de ces bus est stoppée « jusqu’à nouvel ordre » à cause de la neige qui tombe depuis ce matin sur toute l’Ile-de-France. Sur les réseaux, la RATP indique aux usagers que « la situation l’exige, et pour des raisons évidentes de sécurité, les bus peuvent rentrer au dépôt en cas d’épisode neigeux ».

Les bus concernés sont ceux des lignes : 30, 31, 35, 54, 65, 95, 139, 170, 252, 302, 352, 512, 8, 26, 32, 43, 53, 60, 80, 94, 518, 519, 341, 353, 113, 114, 116, 118, 120, 124, 127, 203, 210, 221, 303, 310, 320, 421, 520, 61, 75, 133, 150, 151, 152, 173, 248, 249, 251, 330, 349, 350, 29, 46, 48, 56, 64, 69, 86, 105, 134, 143, 145, 146, 147, 148, 234, 247, 334, 346, 347, 546, 153, 168, 239, 250, 253, 254, 255, 256, 261, 268, 269, 270, 337, 355, 356, 361, 368, 370, 183, 85, 187, 192, 285, 286, 292, 385, 396, 485, 486, 487, 488, 492, 583, 585, 587, TVM, 47, 125, 131, 132, 162, 172, 182, 184, 186, 187, 325, 380, 542 et 581.

