TRANPOSRTS La ligne 12 du métro est fortement perturbée ce lundi à cause de la panne d'un train...

Une station de métro à Paris. — Clément Follain

La ligne 12 est fortement perturbée ce lundi. En cause, la panne d'un train, révèle France Bleu Paris, qui précise que les métros ne circulent plus entre les stations de Montparnasse et de Concorde.

14:39, le trafic est interrompu entre Montparnasse et Concorde. Reprise estimée à 18:30. (incident technique) #RATP #ligne12 — Ligne 12 RATP (@Ligne12_RATP) January 21, 2019

Retour du trafic à 18h30

Les deux sens de circulation sont impactés par la panne d'un train entre les stations de Solférino et de rue du bac, d'après la radio. Selon la RATP contactée par France Bleu Paris, le trafic ne reprendra pas avant 18h30 car il faut qu'un engin spécial vienne tirer le train à l'arrêt.