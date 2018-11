VIDEO. Paris: Le lionceau retrouvé sur les Champs-Elysées va bien, il ne s'appelle plus Poutine

ANIMAUX La Fondation 30 Millions d’Amis donne des nouvelles du jeune lion de 2 mois retrouvé « dénutri et déshydraté » dans une Lamborghini sur les Champs-Elysées…

Le lionceau retrouvé dans une voiture de luxe sur les Champs-Elysées ne s'appelle plus Poutine mais Dadou. — Fondation 30 Millions d'amis

Un petit cri lors d’une piqûre puis des ronronnements. Dans une vidéo, la Fondation 30 Millions d'Amis donne des nouvelles du lionceau retrouvé à bord d'une voiture de luxe sur les Champs-Elysées, lundi soir. Déjà, il ne faut plus appeler l’animal Poutine mais Dadou, la Fondation l’a rebaptisé, on peut comprendre pourquoi.

Le jeune lion​ de 2 mois découvert « dénutri et déshydraté » et à la queue amputée « va bien », affirme la Fondation 30 Millions d’Amis. On le voit grignoter un plaid rouge dans une grande cage ou gambader sur le carrelage du cabinet vétérinaire.

Le chauffeur de la Lamborghini a été interpellé par les policiers du commissariat du 8e avant d’être placé en garde à vue pour détention illégale d’un animal non domestiqué. La Fondation a porté plainte à son encontre.