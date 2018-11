Paris: Une influenceuse australienne aurait été refusée au Louvre à cause de sa tenue

L'influenceuse australienne Newsha Syeh n'aurait pas pu entrer au Louvre à cause de sa tenue. Elle parle de «slut-shaming». — Compte Instagram Mewsha

« Picasso aurait aimé ma tenue », a posté sur Instagram l'influenceuse australienne Newsha Syeh depuis la cour carrée du Louvre. Selon elle, cette tenue lui a valu « d’être stoppée à l’entrée [du musée] par un garde », a-t-elle écrit sur le réseau social dans sa story, repérée par le Daily Mail puis par BFM TV. La jeune femme parle de « la haine » qu’elle a vue dans les yeux du garde.

Elle affirme avoir été victime de « slut-shaming ». Elle aurait été stigmatisée à cause de sa tenue très échancrée. Newsha Syeh affirme qu’elle ne savait pas qu’il y avait un dress code au Louvre et aurait compris ce refus si elle avait dû visiter un lieu sacré comme une église.

L’influenceuse a pourtant, semble-t-il, eu accès au musée, car elle a posté une photo depuis la salle des caryatides, le 6 novembre.

Contacté par 20 Minutes, le musée du Louvre n’a pour l’instant pas réagi. Sociologue et chercheur à l’ISC Paris spécialiste du digital, Catherine Lejealle n’est pas surprise par la réaction du musée face à la tenue de l’instagrameuse. « Il y a des codes. On participe à l’environnement, il y a un formalisme minimal quand on y va. » A la question de savoir si Newsha Syeh n’a pas utilisé la notoriété du Louvre – musée européen le plus « hastaggé » d’Europe avec plus de 3 millions de citations selon une étude menée par la plateforme Holidu – pour asseoir la sienne (elle compte tout de même 260 000 abonnés sur Instagram), elle répond : « C’est possible. Elle profite du Louvre, car ça parle à tout le monde. »