11 Novembre : Un dimanche qui s’annonce très perturbé à Paris

Emmanuel Macron accueille le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, et son épouse Sara, ce dimanche 11-Novembre au Palais de l'Elysée. — Jacques Demarthon / AFP

Soixante-douze chefs d’État et 98 délégations étrangères sont ce dimanche à Paris pour participer aux commémorations du centenaire du 11 novembre 1918 et le Forum sur la Paix. Dès lors, les Parisiens doivent s’attendre à un dimanche compliqué. « De nombreuses perturbations du trafic routier sont à prévoir, indique en tout cas la préfecture de police de Paris.

Une partie de l’ouest parisien bouclé dès ce matin

Et cela commence tôt ce matin avec la fermeture à la circulation d’un large périmètre autour des Champs-Elysées (8e) afin de sécuriser la cérémonie de l’Arc de Triomphe. Ce périmètre s’étendra des Tuileries jusqu’au bois de Boulogne. Les accès de stations de métro « Charles-de-Gaulle-Etoile, Champs-Elysée-Clémenceau, Concorde, Argentine et Porte Dauphine, seront également fermés jusqu’à midi. La préfecture recommande alors au public d’utiliser les transports en commun pour accéder à la cérémonie et aux automobilistes de contourner ce secteur.

La Place de la République compliquée d’accès à partir de 12h

Mais ce ne sera pas le seul coin de la capitale perturbé. La préfecture de police toujours préconise d’éviter la place de la République, à partir de la mi-journée. Les stations « République » et « Temple » seront d’ailleurs fermées à partir de midi. La place de la République est le point de ralliement à partir de 14h, de plusieurs milliers de manifestants venues exprimer leur opposition à la venue de Donald Trump. Les autorités s’inquiètent de possibles débordements de la part de 200 à 400 personnes issues de la mouvance radicale.

Douze kilomètres de périphérique intérieur fermés

Douze kilomètres du boulevard périphérique intérieur, entre la porte de la Muette et celle de Pantin, seront aussi fermés à la circulation entre 13h et 16h pour sécuriser les cortèges des chefs d’États et délégations étrangères entre le château de Versailles, où ils déjeuneront, et la Grande Halle de la Vilette (19e) où se tient le Forum sur la paix. L’accès ou la sortie du périphérique par la porte de Pantin sera impossible de 12h jusqu’à 22h.

Des répercussions à prévoir sur les autoroutes

La préfecture de Paris met en garde également sur d’éventuelles répercussions de ces perturbations sur les autoroutes franciliennes, notamment sur « l’A1, l’A3, mais aussi l’A4, l’A13 et l’A6, ainsi que l’avenue Charles-de-Gaulle à Neuilly-sur-Seine ». La préfecture conseille alors de privilégier les quais de la rive droite et de la rive gauche pour accéder à Paris intra muros et de contourner la capitale via l’A86, la N 104 ou l’A104 quand c’est possible.