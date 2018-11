VIDEO. Paris: Série noire, folk, révolution... «20 Minutes» réveille ta semaine

«“20 Minutes” réveille ta semaine» du 12 au 18 novembre. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Tu aimes le ciné. Tu aimes les expos ? Tu aimes les polars ? Et la musique, tu aimes ? Si vous avez au moins un « oui » à l’une de ces questions, « 20 Minutes réveille ta semaine » a un bon plan à te donner. Pour te convaincre, on a cherché des idées de sorties gratuites et de qualité. Et comme, on s’est donné du mal, on n’a pas mis que des trucs qui se passent à Paris.

Allez, hésite pas à jeter un œil à notre sélection.

Si tu as des bons plans à nous faire partager, n’hésite pas à nous envoyer un mail sur paris@20minutes.fr. Merci !