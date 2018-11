Ile-de-France: Aucun RER B au nord de Saint-Denis et vers l'aéroport de Roissy ce week-end

La gare RER B de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle. (Illustration) — JACQUES BRINON/AP/SIPA

Ceux qui aiment prendre l’avion prendront le bus. Samedi et dimanche, il ne sera pas possible de rejoindre l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle en RER B. La raison ? L’interruption de la circulation des trains sur le nord de la ligne pour l’installation de nouveaux équipements électriques.

Ainsi aucun RER B ne circulera entre la gare de La Plaine-Stade de France et celles de l'aéroport Charles-de-Gaulle et Mitry-Claye​. Des bus de substitution desserviront toutes les gares perturbées par cette interruption. « Deux cents gilets rouges seront mobilisés chaque jour […] pour accompagner et orienter les voyageurs », annonce SNCF Réseau.

[RAPPEL] : travaux de grande ampleur sur le #RERB du 1er au 4 novembre entre les Baconnets et Massy–Palaiseau et du 3 au 4 novembre entre la Plaine–Stade de France et Aéroport–CDG/Mitry–Claye. Nous vous conseillons de reporter vos déplacements https://t.co/suHzjqc7pE pic.twitter.com/shbhjRW5DM — RER B (@RERB) October 30, 2018

Depuis le 1er novembre et jusqu’au 4, des travaux de rénovation du pont de Massy-Verrières nécessitent l’interruption du trafic entre les gares du RER B de Massy-Palaiseau et des Baconnets. Là aussi, un système de bus de substitution est mis en place.

Le RER B transport près de 900.000 voyageurs par jour.