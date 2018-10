VIDEO. Seine-et-Marne: Il filmait sous les jupes des femmes dans le train

Illustration de la police. — F. Lodi / 20 Minutes

Il filmait sous les jupes des femmes dans le train et dans les bureaux de son travail. Cet homme de 46 ans, habitant de Moret-sur-Loing, a été remis en liberté ce jeudi en attendant les suites de l’enquête, notamment l’hypothétique identification de centaines de victimes, révèle Le Parisien.

« Une caméra miniature dans son sac »

Cet été, après la découverte de dizaines de vidéos de petites culottes de femmes filmées à leur insu dans les transports, la cellule technique de la sûreté départementale a identifitité un suspect.

Selon les informations du quotidien, l’homme - convoqué par les enquêteurs du commissariat de Moret - a nié en bloc avant d’admettre les évidences. Lors de la perquisition, les policiers ont trouvé 700 vidéos dans son ordinateur et son téléphone portable. « Il a tout simplement installé une caméra miniature dans son sac qu’il posait sur le sol », détaille au Parisien, un proche de l’enquête.

Le suspect a posté plusieurs de ses vidéos sur un site pornographique. Une enquête en préliminaire devrait être ouverte pour atteinte à la vie privée par captation et diffusion d’images. Il risque jusqu’à un an de prison et 15 000 euros d’amende, précise le quotidien. « Nous devons vérifier qu’aucune image à caractère pédopornographique ne s’y trouve, poursuit un policier. Il aurait commencé à filmer en 2012-2013 et se serait arrêté avant cet été. »