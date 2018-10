Paris: Soleil, chaleur... La capitale a connu 98 jours à 25 degrés ou plus, ça vous inquiète?

VOUS TEMOIGNEZ Paris a connu deux fois plus de jours à 25 degrés ou plus que de normal en 2018. Vous avez aimé la chaleur de l’été et la douceur de l’automne ? Ces températures inhabituelles vous inquiètent ? Témoignez…

Vague de chaleur à Paris pendant l'été 2018 (Illustration) — ROMUALD MEIGNEUX/SIPA

Un record de chaleur. Depuis le début de l’année 2018, Paris a connu 98 jours à 25 degrés ou plus. Le record de 1947 avec 87 jours est explosé mais surtout c’est deux fois plus que la moyenne de 49 jours établie par Météo-France. « La période de grande douceur devrait se prolonger jusqu’au 25 octobre », annonce Etienne Kapikian, prévisionniste à Météo-France.

Ensuite, « les signaux » repérés par les météorologues annoncent « un temps plus froid vers la Toussaint, peut-être plus froid que normalement ».

Mais avant de remettre vos bonnets et vos écharpes, on souhaiterait avoir votre avis sur la vague de chaleur qu’ont connu Paris et l’Ile-de-France. Vous avez aimé ces presque 100 jours à 25 degrés ou plus ? Parallèlement, vous êtes inquiets de cette douceur inhabituelle ? Cela vous a fait prendre conscience du risque que l’on court avec le réchauffement climatique​ ? Le froid et la pluie vous manquent-ils ?

>> Vous pouvez témoigner dans les commentaires ci-dessous ou en envoyant un message à temoignez@20minutes.fr. Vos témoignages serviront à la rédaction d’un article. Merci.