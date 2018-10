VIDEO. Paris: Nid d'araignée, ciné gratuit, Nikos photographe... «20 Minutes» réveille ta semaine

SORTIES Des idées de sorties pour les enfants qui sont en vacances et pour les adultes qui veulent animer leur semaine…

Une mygale. — Musée nationale d'histoire naturelle

« 20 Minutes réveille ta semaine » et occupe tes enfants ! Les premières vacances scolaires de l’année ont débuté pour occuper les bambins, on vous vient en aide avec des séances de cinéma gratuites. On se propose également de leur faire peur avec les animations Halloween du parc zoologique de Vincennes. Désolé pour les cauchemars…

Mais il n’y a pas de raison que seuls les petits s’amusent cette semaine. Pour les grands, « 20 Minutes réveille ta semaine » propose de prendre de la hauteur sur le toit de la Grande Arche de la Défense pour une expo photos d’une star de la télé et une comédie musicale où on remue la tête​.

On vous laisse découvrir notre sélection de sorties.

Si tu as des idées de sorties à nous soumettre, n’hésite pas à nous envoyer un mail à paris@20minutes.fr. Merci !