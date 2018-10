Paris: La Gare du Nord ferme ses portes ce samedi

La gare du Nord. (Illustration) — F. Pouliquen / 20 Minutes

300 agents de SNCF Réseau vont travailler sans discontinuer, dès 9 heures samedi et jusqu’à 4 h 30 dimanche.

Des bus de remplacement seront mis en place sur les différentes lignes, promet la SNCF.

La Gare du Nord sera fermée ce samedi. Cette fermeture progressive s'effectura tout au long de la journée, et entraînera, à partir de 20h30, la fermeture totale de la gare et donc les suspensions de circulation de tous les trains, note Le Figaro. La circulation reprendra normalement à 5 heures le dimanche matin, a précisé la SNCF.

Mise en place d'une « tour de contrôle »

La raison de cet arrêt de trafic: L'installation d'une nouvelle «tour de contrôle» pilotant les postes d'aiguillage de la zone. Elle devrait permettre de télécommander les 13 postes d'aiguillage qui supervisent les trains convergeant vers la Gare du Nord. Cela représente 10% du trafic ferroviaire français.

Selon Le Parisien, 300 agents de SNCF Réseau vont travailler sans discontinuer, dès 9 heures samedi et jusqu’à 4 h 30 dimanche, pour parachever le raccordement de l’ensemble des postes d’aiguillage compris entre la gare du Nord, Roissy et Mitry-Mory, à cette «tour de contrôle » située à Saint-Denis.

Des bus de remplacement

Les perturbations seront donc nombreuses. Le RER B sera notamment interrompu toute la journée entre Châtelet-Les Halles et Le Bourget, puis à partir de 19H00 sur la partie nord de la ligne de Châtelet-Les Halles à l'aéroport de Roissy et Mitry-Claye. Le RER D, lui, sera interrompu jusqu'à 20H30 entre Gare de Lyon et Gare du Nord, puis à partir de 20H30 entre Gare de Lyon et Creil, détaille Le Figaro.

A noter qu'aucun train de la ligne H du Transilien ne circulera jusqu'à 20H30 de Gare du Nord à Saint-Denis, puis à partir de 20H30 jusqu'à Ermont-Eaubonne et Sarcelles-Saint-Brice. Sur la ligne K du Transilien, il n'y aura pas de train jusqu'à 19H00 de Gare du Nord à Mitry-Claye, puis le soir jusqu'à Crépy-en-Valois. Des bus de remplacement seront mis en place sur les différentes lignes, promet la SNCF.