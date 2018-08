Prison de Fresnes: Quatrième incendie de voitures de surveillants depuis mai

VANDALISME C’est la quatrième fois en deux mois et demi que des véhicules de surveillants sont pris pour cible…

Voiture incendiée - Illustration. — MUNSCH FREDERIC/SIPA

A nouveau trois voitures garées sur le parking de la prison de Fresnes ont été incendiées, dans la nuit de mercredi à jeudi. C’est la quatrième fois en deux mois et demi que cela se produit, rapporte Le Parisien.

Les protagonistes ont réussi à s’introduire dans cette zone sécurisée vers 4 heures du matin. Une première voiture a été incendiée et le feu s’est ensuite propagé sur les deux autres. Cédric Boyer, secrétaire local SNP-FO de la prison de Fresnes, témoigne de son inquiétude : « On en est au total à 12 véhicules incendiés, tous appartenant à des personnels de différents services, il faut un dispositif urgent, avec des maîtres-chiens, en attendant des travaux de sécurisation. » Une réunion avec la préfecture du Val-de-Marne et la préfecture de police de Paris est programmée la semaine prochaine.

Quatre jeunes interpellés puis relâchés

Dans la nuit du 30 au 31 mai, une dizaine d’hommes encagoulés avaient incendié​ une première voiture d’un surveillant pénitencier avant que le feu ne se propage à deux autres véhicules. La vitre arrière d’une quatrième avait aussi été brisée.

Dans la nuit du 18 au 19 juin, ce sont quatre véhicules appartenant au personnel pénitencier qui ont brûlées.

Enfin, dans la nuit du 31 juillet au 1er août, un feu a pris sur quatre véhicules, toujours sur le parking de l’établissement pénitentiaire. Non loin, une cinquième voiture a été dégradée. Pour ces faits, quatre jeunes avaient été interpellés, mais relâchés faute de preuves.

>> A lire aussi : Un commando cagoulé s'introduit dans la prison de Fresnes et brûle des voitures de surveillants