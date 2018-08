Paris: Dix-neuf gares non desservies par le RER C ou les trains des lignes N et U ce dimanche

TRANSPORT La reconstruction des installations de signalisation ferroviaire détruite par la foudre fin juillet dans le secteur de Versailles/Saint-Cyr va entraîner des perturbations de circulation des RER C et des trains des lignes N et U, ce dimanche...

Une gare SNCF en Ile-de-France. (Illustration) — Vincent Loison/SIPA

Dix-neuf gares SNCF sans train ce dimanche dans les Yvelines et les Hauts-de-Seine. Où ? Sur le RER C et les lignes Transilien N et U. La raison ? Des travaux pour « reconstruire complètement les installations de signalisation ferroviaire » touchées par la foudre dans le secteur Versailles/Saint-Cyr, le 27 juillet, indique la SNCF à 20 Minutes.

Depuis fin juillet, les équipes de l’infrastructure de la SNCF interviennent « de jour comme de nuit » pour remettre en état les installations. Ce dimanche, des essais de fonctionnement vont être menés pour « permettre une reprise du trafic en toute sécurité » et vont donc entraîner une perturbation du trafic et dans 19 gares du RER C et des lignes U et N, aucun train ne s’arrêtera.

#reconstruction_centre_VF. Il y a 19 jours un centre de signalisation brûlait à Versailles. Nous sommes en train de tester les plus de 1000 circuits de sécurité reconstruits : service normal semaine prochaine @TERCentreTrafic @Intercites @lignesNetU_SNCF @RERC_SNCF @SNCFReseau pic.twitter.com/mzG5m4uHrJ — Daniel Gardeux (@DanielGardeux) August 15, 2018

Sur le RER C, la branche menant à Saint-Quentin-Yvelines va être mise hors circuit. Les gares de Versailles Chantiers, Saint-Cyr et Saint-Quentin-en-Yvelines ne seront donc pas desservies.

Aucun train ligne U

Cinq gares de la ligne N ne seront pas desservies : Chaville Rive Gauche, Viroflay Rive Gauche (correspondance possible avec le RER C), Versailles Chantiers, Saint-Cyr et Saint-Quentin-en-Yvelines. Pour ces trois dernières gares, des bus de substitution partiront depuis la gare RER C de Versailles Château Rive Gauche.

La ligne U est la plus perturbée avec l’ensemble du trafic interrompu ce dimanche. Aucun train ne circulera dans les 11 gares qui vont de La Défense-Grande Arche à La Verrière. A défaut, les usagers de ce Transilien peuvent se rabattre sur la ligne L ou les bus de substitution mis en place.

