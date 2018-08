VIDEO. Visite d'une datcha, plage et marionnettes... «20 Minutes» réveille ta semaine

Dj - Illustration. — LaurentVu/SIPA

« 20 Minutes » réveille ta semaine, c’est parti. Au programme, la visite de la datcha de l’écrivain russe, Ivan Tourgueniev à Bougival, dans les Yvelines. Il s’agit de la seule maison-musée d’un artiste russe en dehors de la Russie. Dépaysement garanti.

Pour les enfants, voici le spectacle La belle et la bête, en version marionnette au parc des Buttes-Chaumont. On vous suggère aussi du clubbing pour les fêtards à la plage du Glazart située à porte de la Villette, dans le XIXè arrondissement de Paris. Et si vous passiez un dimanche en plein air pour revoir Shaun le mouton dans un cadre de rêve au Trianon palace à Versailles ?

>> Cette pastille vidéo t’a plu ? Dis-le nous dans les commentaires ci-dessous ou à paris@20minutes.fr. Tu n’as pas aimé, dis-le nous aussi. Et si tu as des idées d’expos, de concerts ou de sorties à proposer, n’hésite pas à nous en parler. On y jettera un œil avant de faire notre prochaine sélection.

>> A lire aussi : Pierre Bergé se sépare de sa prestigieuse bibliothèque