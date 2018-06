Paris: Le RER A interrompu entre Auber et La Défense à cause d'un «incident» sur la voie

Un voyageur circule dans les couloirs du RER A, en Ile-de-France (image d'illustration). — STEPHANE DE SAKUTIN / AFP

La ligne A du RER est bloquée ce mercredi entre les stations Auber et La Défense à cause d’un « incident » sur les voies, alerte le compte Twitter de la ligne. La reprise du trafic sur la ligne la plus fréquentée d’Europe est prévue pour 10h30.

08:51, le trafic est interrompu entre Auber et La Defense (Grande Arche). Reprise estimée à 10:30. (incident voie) #RERA — RER A (@RER_A) June 13, 2018

La circulation était déjà coupée mardi soir sur la voie à la suite d’un « incident affectant la voie entre Charles de Gaulle-Etoile et Auber ».

Panne à Saint-Lazare

« Tous les trains venant de Saint-Germain Cergy et Poissy sont terminus La Défense », explique le compte Twitter du RER A. Les voyageurs sont invités à prendre des lignes de substitution.

Les usagers de la SNCF ne sont pas au bout de leurs peines ce mercredi : le trafic était totalement interrompu à la gare Saint-Lazare en raison d’une panne de signalisation « exceptionnelle » aux origines inconnues.

La SNCF a invité les passagers des lignes desservant Saint-Lazare (L, J, Intercités et TER Normand) « à reporter leurs déplacements ».