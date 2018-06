RER B: Ce que l’on sait de l’accident qui a fait sept personnes blessées

Sept personnes ont été blessées mardi dans l'accident d'un RER en Ile-de-France — Twitter / @laurentgallois

Ce mardi matin, un RER B s’est « couché partiellement » sur la chaussée, entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) et Courcelle-sur-Yvette (Essonne).

L'accident a fait sept blessés légers.

Sept personnes ont été légèrement blessées ce mardi matin après que trois voitures d’un RER B se sont couchées sur les voies, en raison d’un glissement de terrain dû aux intempéries qui frappent l’Ile-de-France, ont indiqué les autorités et la RATP. Accident, situation sur place, prise en charge et réactions politiques… 20 Minutes fait le point.

Que s’est-il passé ?

Ce mardi matin, peu avant 5h, sur la ligne B du RER, un train s’est « couché partiellement » sur la chaussée, dans l’intergare entre Saint-Rémy-lès-Chevreuse (Yvelines) et Courcelle-sur-Yvette (Essonne), affirme la RATP. La cause de cette sortie de voie : « Un talus s’est affaissé en raison des fortes intempéries des derniers jours », explique à 20 Minutes, le service de presse de la RATP. « La voie a été sérieusement emportée par la crue d’un torrent » et à certains endroits, « il n’y a plus de ballast », ajoutent les autorités des Yvelines.

Quelle est la situation sur place ?

Selon les informations de 20 Minutes, des techniciens en identification criminelle sont sur place, même si la « piste accidentelle » est privilégiée. La brigade de recherche de Rambouillet a été chargée de l’enquête. De son côté, la présidente de la RATP, Catherine Guillouard, a pris part à la cellule de crise aux côtés des équipes dès 5 heures du matin et s’est rendue sur les lieux de l’accident dans la matinée. Une enquête interne devrait également être diligentée.

Nos équipes de maintenance sont mobilisées. Catherine Guillouard, PDG du #GroupeRATP, est d'ores et déjà sur les lieux avec @beaudetstephane Vice-président de la Région @iledefrance. Une cellule de crise a été mise en place. #RATP #RERB pic.twitter.com/gFkBwiBnC1 — Groupe RATP (@GroupeRATP) June 12, 2018

Combien de blessés ?

La préfecture de l’Essonne a indiqué que sept personnes ont été légèrement blessées dans cet accident. Elle a précisé que trois personnes, dont une femme enceinte, ont été transportées à l’hôpital tandis que les quatre autres blessés sont rentrés chez eux. A 9 heures, la RATP et les autorités confirment à 20 Minutes ce bilan précisant « qu’il n’y a aucun blessé grave ». Les secours ont été rapidement dépêchés sur place pour prendre en charge ces sept personnes.

Quel est l’état du trafic à l’heure actuelle ?

Le trafic est toujours interrompu entre les gares de Saint-Rémy-lès-Chevreuse et Orsay-Ville. La RATP a mis en place un service de bus de substitution. Les équipes de maintenance de la RATP sont mobilisées sur place mais la direction ne « sait pas » quand le service va pouvoir reprendre.

Après le déraillement du #RERB, la PDG de la #RATP "ne sait pas" quand le service va pouvoir reprendre pic.twitter.com/DCliItxWX2 — France Bleu Paris (@francebleuParis) June 12, 2018

Quelles réactions politiques ?

« Un glissement de terrain […] a conduit à trois voitures couchées sur les voies. Heureusement, il n’y a que sept blessés légers, qui ont été pris en charge », avait annoncé la ministre des Transports, Elisabeth Borne, sur franceinfo, indiquant que la RATP était « sur le pont » pour rétablir la circulation sur le RER B.

Toutes mes pensées vont aux voyageurs du RERB victimes d’un déraillement ce matin à Courcelles-sur-Yvette. Ma reconnaissance aux forces de secours mobilisées. — Valérie Pécresse (@vpecresse) June 12, 2018

« Toutes mes pensées vont aux voyageurs du RER B victimes d’un déraillement ce matin à Courcelles-sur-Yvette. Ma reconnaissance aux forces de secours mobilisées », a réagi la présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse, sur Twitter