Paris: Encore une distinction pour Mamoudou Gassama, il reçoit la médaille de la Ville de Paris

Mamoudou Gassama a reçu ce lundi la médaille Grand Vermeil de la Ville de Paris, plus haute distinction de la capitale pour son «courage» et son «acte héroïque». — Thibault Camus/AP/SIPA

La médaille Grand Vermeil de la Ville de Paris, ça vous dit quelque chose ? Non, eh bien sachez que c’est la plus haute distinction de la capitale. Et ce lundi matin, Mamoudou Gassama l’a reçue pour le sauvetage d'un petit garçon de 4 ans suspendu à un balcon, il y a une semaine.

« Vous n’êtes pas seulement un héros de la République, vous êtes aussi un héros de Paris », a lancé Anne Hidalgo, la maire de Paris, au jeune homme avant de lui décerner la plus haute distinction de la ville, après de longs applaudissements de tous les élus debout dans l’hémicycle du Conseil de Paris. En saluant un jeune homme qui « n’a écouté que son courage » et un « acte héroïque qui nous a tous bouleversés », la maire de Paris lui a lancé un « immense merci ».

« Je n’ai rien à dire, merci beaucoup, merci, merci », a simplement déclaré Mamoudou Gassama qui était accompagné du général Jean-Claude Gallet qui commande la brigade des sapeurs-pompiers de Paris où il va effectuer un service civique.

