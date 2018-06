La jeune femme a été agressée vers 4h du matin à l’angle des rues de Palestro et Ponceau, alors qu’elle regagnait sa voiture…

Les faits se sont produits non loin des Halles, vers 4h du matin dans la nuit de samedi à dimanche. Une jeune femme a été violée alors qu’elle regagnait sa voiture, rapporte Le Parisien.

A l’angle des rues de Palestro et Ponceau, l’agresseur s’est jeté sur elle, la saisissant par le cou et l’a mise au sol avant de lui imposer des attouchements sexuels et de la violer.

Le violeur a pris la fuite

Les cris de la victime ont alerté les passants et poussé le violeur à prendre la fuite, indique Le Parisien. Les forces de l’ordre, bien qu’arrivées peu après, n’ont pas pu retrouver le suspect. Une enquête est ouverte.

F.P.