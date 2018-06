VIDEO. Paris: Techno, football, graff... «20 Minutes» réveille ta semaine

SORTIES Pas le courage de trouver des trucs à faire cette semaine, « 20 Minutes » t’offre une liste d’activités pour t’enjailler et te cultiver…

«20 Minutes» réveille ta semaine avec de la techno, du foot et des graffs. (Illustration) — SYSPEO/SIPA

Tu attends impatiemment la Coupe du monde ? Vendredi pour aller danser ? HEh bien, c’est l’article qu’il te faut. 20 Minutes réveille ta semaine a fouillé, gratté, exploré pour trouver quoi faire cette semaine. Et on a trouvé des idées de sorties pour te cultiver ou shaker ton booty. Le tout en respectant ton budget (oui, on a visé du gratuit ou du pas trop cher).

>> Tu as aimé notre sélection ? On attend tes commentaires sous cette article ou par mail à paris@20minutes.fr. Promis, on n’est pas susceptible alors exprime toi. Bonne semaine.