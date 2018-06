Paris: Zéro métro sur la ligne 14 jusqu’à dimanche fin d’après-midi

TRANSPORT La ligne 14 va être fermée pendant 37 heures, samedi et dimanche, pour tester les travaux réalisés depuis trois ans la nuit...

La ligne 14 va être fermée 37 heures ce week-end. (Illustration) — V. WARTNER / 20 MINUTES

Zéro métro de samedi matin à dimanche 17 heures sur la ligne 14. La raison ? L’aboutissement de trois ans de travaux imperceptibles pour les usagers. En effet, la RATP​ a effectué 2.300 interventions de nuit pour adapter la ligne aux futurs trains à huit voitures (contre six actuellement) et préparer ses prolongements vers le nord (Mairie de Saint-Ouen à l’été 2020) et au sud (aéroport d’Orly au deuxième trimestre 2024).

Après avoir fait et testé les travaux sur la signalisation, le système de pilotage des trains et le poste de commandement centralisé, la RATP va utiliser les 37 heures de fermeture de la 14 pour « mettre [les 2.300 interventions] en fonctionnement » en même temps, indique l’entreprise.

[#Travaux #Ligne14] ⚠️ En raison de travaux préparatoires au prolongement à Mairie de Saint-Ouen, le trafic sera interrompu entre les stations Saint-Lazare et Olympiades du 2 juin à 5h30 au 3 juin à 17 heures. 🚧 En savoir plus : https://t.co/MfFDq42csh pic.twitter.com/Ep8r6C0B8p — Ligne 14 RATP (@Ligne14_RATP) May 31, 2018

Navettes de remplacement et correspondances

« Cela représente un changement technologique majeur pour la ligne 14, tel qu’elle n’en avait pas connu depuis sa création en 1998 », souligne la RATP.

Pour pallier l’absence de métro, des navettes de remplacement – M14 – seront mises en place entre les stations Gare de Lyon et Olympiades. Sur le reste de la ligne – Gare de Lyon à Saint-Lazare –, « les voyageurs sont invités à prendre les multiples correspondances ».