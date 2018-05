VIDEO. Paris: Bientôt un nouveau centre de premier accueil des migrants dans la capitale?

Des migrants lors de l'évacuation du campement du Millénaire, le 30 mai 2018 à Paris. — Thibault Camus/AP/SIPA

En mars, le centre de premier accueil des migrants​ a fermé Porte de la Chapelle. Un second pourrait bientôt ouvrir à Paris. « C’est la seule option possible si l’on veut éviter les campements de rue. J’attends les réponses de l’Etat en ce sens, mais Paris a toujours pris sa part et plus que sa part dans cette crise migratoire », a déclaré la maire de Paris, Anne Hidalgo, depuis le campement du Millénaire où 1.500 migrants ont été « mis à l'abri », ce mercredi matin.

Le centre de premier accueil de la Porte de la Chapelle, ouvert en novembre 2016, hébergeait des migrants avant de les orienter vers les centres d’accueil et d’orientation (CAO) à travers la France ou des centres d’hébergement d’urgence en Ile-de-France. Celui-ci a « porté ses fruits », a estimé sur RTL Bruno Julliard, premier adjoint de la maire de Paris, et notamment permis aux services de l’Etat de « faire leur travail en termes de suivi et de contrôle administratif ».

