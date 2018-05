Passe Navigo et tickets de métro disponibles sur smartphone cet automne

Finis tickets et Passe Navigo, à l'automne 2018, les titres de transports pour prendre le métro, le train, le bus ou le tram à Paris et en Ile-de-France seront sur smartphone. (Illustration) — SIMON ISABELLE/SIPA

Fini le « ticket s’il vous plaît » lancé par les contrôleurs dans le métro. A l’automne, Ile-de-France Mobilités va proposer à ses usagers dotés de smartphone utilisant la technologie NFC de valider leur titre de transport avec. En effet, carnets de ticket T + ou forfaits Navigo mois ou semaine seront disponibles sur smartphone, une annonce faite lors du salon VivaTech, ce vendredi.

La modernisation du système de billettique doit « permettre d’offrir un service moderne, plus pratique et qui s’adapte aux besoins de tous les voyageurs qu’ils soient réguliers ou occasionnels », a déclaré dans un communiqué Valérie Pécresse, présidente LR de la région et d’Ile-de-France Mobilités.

3 millions d’usagers potentiels

Pour valider, il suffira aux usagers de présenter leur « téléphone allumé ou éteint devant la borne de contrôle dans le bus et le tram et au niveau du portique de sécurité dans le métro et le train », a-t-il été expliqué. Le titre de transport est « stocké dans la carte SIM du téléphone mobile du voyageur en toute sécurité et consultable si nécessaire ».

A terme, ce sont 3 millions d’usagers qui pourraient utiliser ce service.

