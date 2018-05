VIDEO. Paris: Airbnb partenaire de la Fête des Voisins, vraiment?

Illustration sur le site internet AirBnB. — M.Libert/20 Minutes

Depuis la création de Airbnb, il y a dix ans, sept millions de voyageurs « venus du monde entier » ont séjourné à Paris via la plateforme.

Certains habitants parisiens gardent des bons souvenirs de leurs « voisins éphémères », d’autres moins.

C’était l’an dernier, à l’occasion de la Fête des Voisins. Catherine, qui louait à un couple de Californiens son appartement pour quelques jours, via Airbnb, a finalement passé la soirée avec ses locataires et son voisinage. Au programme : Discussion, bouteilles de vin et gâteaux « maison ».

« C’est un des très nombreux exemples de convivialité que je pourrais citer en quatre ans de pratique Airbnb. Je regrette vivement qu’on ne se fasse pas plus souvent l’écho des bonnes expériences au lieu de citer les valises à roulettes et le tapage nocturne », explique-t-elle auprès de 20 Minutes. Et Airbnb a justement décidé de surfer sur ce type de remontées de sa clientèle.

« Un voisinage temporaire, qu’il est important de démystifier »

Cette année, pour la 19e édition de la Fête des Voisins, Airbnb est pour la première fois partenaire de l’événement. L’entreprise organise ce vendredi une soirée pour se faire « rencontrer les Parisiens et leurs voisins éphémères que sont les touristes ».

« Nous avons beaucoup discuté avec le président de la Fête des Voisins et nous nous sommes rendu compte qu’un immeuble, un quartier, ce n’est pas seulement des personnes qui y habitent de manière permanente. Désormais, il y a aussi un voisinage temporaire, qu’il est important de démystifier », détaille Sarah Roy, responsable communication de Airbnb. Cent cinquante hôtes parisiens et des dizaines de voyageurs vont ainsi passer la soirée ensemble au siège du groupe, dans le IIe arrondissement.

« Un défilé »

Pour certains, Airbnb est un très mauvais souvenir. François se souvient lui de ce studio loué à des « touristes » qui étaient « en réalité des prostituées », avec « un défilé de clients » dans le logement. Mais c’est le bruit de manière globale, qui crispe surtout un certain nombre de voisins. En 2016, le collectif « Pas d’hôtel clandestin dans mon immeuble » (Padhocmi) avait été lancé par un propriétaire parisien excédé par les passages intempestifs de touristes dans son immeuble.

« Ces voisins sont en vacances et donc veulent profiter de la vie. Sans trop se soucier du bruit, ni des parties communes de l’immeuble. On peut le comprendre. Mais forcément, ceux qui vivent là toute l’année n’en peuvent plus », expliquait à l’époque un membre de l’association à 20 Minutes. « Le but de l’opération de la Fête des Voisins est d’associer ces voisins éphémères aux Parisiens. Qu’ils se rencontrent et se comprennent », réagit Sarah Roy. Du côté de la mairie de Paris, l’événement fait rire jaune.

« Je trouve cet événement curieux »

« Quand je vois le nombre de signalements que je reçois de la part d’habitants se plaignant des nuisances engendrées par les locations touristiques, je trouve cet événement curieux », lance Ian Brossat, adjoint PCF au logement d’Anne Hidalgo. « J’aimerais surtout que Airbnb coopère avec nous pour lutter contre les locations illégales qui privent les Parisiens de logements », conclut-il.

En avril dernier, Paris lançait une nouvelle offensive contre les locations de meublés illégales. La municipalité annonçait en effet qu’elle assignait en référé les plateformes de meublés touristiques Airbnb et Wimdu « qui ne respectent pas la loi ». Ces deux plateformes, qui n’ont pas retiré de leurs sites Internet les annonces de locations sans numéro d’enregistrement, comme le prévoit la loi, sont assignées pour le 12 juin devant le tribunal de grande instance de Paris.