Quels sont vos pires (et vos meilleurs) souvenirs avec des «voisins Airbnb»? Racontez-nous

Fondé en 2008, le site Airbnb est devenu en quelques années un phénomène mondial. — J.MacDougall/AFP

Cette année, pour la 19e édition de la Fête des Voisins, Airbnb est partenaire de l’événement. L’entreprise organisera un événement pour se faire « rencontrer les Parisiens et leurs voisins éphémères que sont les touristes ».

Et vous ? Avez-vous réellement envie de rencontrer vos « voisins éphémères » autour d’un verre ? Tapage nocturne, bruits de valises tous les vendredis soir et dimanches matin… Vous n’en pouvez plus ? Au contraire, vous êtes devenus potes avec des touristes de passage dans votre immeuble ? Racontez-nous vos pires ou vos meilleures expériences avec vos « voisins Airbnb ».

Vous pouvez nous répondre dans les commentaires ci-dessous ou à contribution@20minutes.fr. Ces contributions feront l’objet d’un article. Merci d’avance pour votre confiance.