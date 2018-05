Paris: L'incroyable photo de la tour Eiffel foudroyée

La tour Eiffel a rendez-vous avec la lune. (Illustration) — Stephen Cheatley/Shutte/SIPA

Pluie, grêle, foudre. La fin d'après-midi a été agitée mercredi à Paris. Des rues et des couloirs de stations de métro ont été inondés. La plupart des Parisiens ont été surpris et mouillés. Mais un a probablement réalisé la photo de sa vie en captant un éclair foudroyant la tour Eiffel.

Impact de #foudre sur la #TourEiffel lors du passage de l'#orage sur #Paris ce 22 mai après-midi. Photo par Bertrand Kulik via nathalie rttr. pic.twitter.com/hJ4lRyBPJ4 — Keraunos (@KeraunosObs) May 22, 2018

La photo a été publiée par Bertrand Kulik sur son compte Flickr. La tour Eiffel semble être l’une des marottes du photographe, les éclairs également.

Orage au loin https://t.co/BLx6xTVxkp — Kulik Bertrand (@ptrenard) April 22, 2018

Le compte Twitter @KeraunosObs​, l’observatoire français des orages et des tornades, l’a reprise ensuite et lui a permis d’avoir une exposition médiatique plus importante.

