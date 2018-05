VIDEO. Paris: Les rues de la capitale inondées après un orage de grêle

Un orage s'est abattu sur Paris ce mardi (image d'illustration). — ludovic MARIN / AFP

De très fortes pluies se sont abattues ce mardi sur Paris, ponctuées d’épisodes de grêle, inondant certaines rues de la ville. C’est l’ouest parisien qui a été le plus touché par cet orage. Les images de ce phénomène exceptionnel par sa force et sa rapidité ont fait le tour des réseaux sociaux.

L'orage s’est installé dans le ciel parisien en début d’après-midi. Pour faire simple : il a plu (beaucoup), il a grêlé (pas mal). De quoi fasciner les Parisiens, qui ont tweeté les plus belles images de l’apocalypse dans la capitale.

Belle vue de l'#orage passant sur #Paris ce 22 mai après-midi. Photo par Météo Nord Parisien pic.twitter.com/WEMef1HB7T — Keraunos (@KeraunosObs) May 22, 2018

C'est pas fini

Les 9e, 17e et 18e arrondissements, à l’ouest, semblent avoir été les plus touchés : des stations de métro ont été inondées et certaines rues ont été transformées en torrents.

Heureusement que les ponts de mai sont terminés parce que la situation ne devrait pas s’améliorer tout de suite : des orages sont au programme demain, mercredi, en région parisienne. Ces épisodes orageux devraient perdurer jusqu'à vendredi, toujours suivis d’averses.