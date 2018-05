Incident à la foire du Trône: Comment sont contrôlés les manèges?

La Foire du Trône en 2017 — LIONEL URMAN / SIPA

Un incident a eu lieu ce week-end sur un manège de la foire du Trône.

La sécurité des manèges était pourtant l'un des points importants cette année, pour la mairie et la préfecture de police. .

Ce week-end, un couple a été légèrement blessé à la suite d’un incident mécanique sur le manège « La Boule » à la foire du Trône (XIIe arrondissement). L’un des câbles tenant le manège, dans laquelle se trouvait le couple, s’est distendu et la boule a heurté le pylône de l’engin. Ils ont été conduits à l’hôpital. Le manège a lui été fermé et n’a pas rouvert ce mardi. C’est le second incident en six semaines sur cette même attraction.

L’an dernier, la foire du Trône avait également été marquée par différents accidents - dont l’un particulièrement impressionnant - sur des manèges. Alors que la sécurité était un des sujets de préoccupation et de discussion importante entre la mairie et la préfecture de police pour l’édition 2018, 20 Minutes fait le point sur le sujet.

« Contrôlés avec une vigilance supplémentaire »

Après les accidents de 2017, le montage et l’exploitation des manèges seront « contrôlés avec une vigilance supplémentaire. Les règles de sécurité et de fonctionnement devront aussi être rappelées au public qui devra aussi les respecter », commentait-on à la mairie du XIIe en mars dernier. « Il y a tout un dispositif de contrôle des manèges, mais c’est vrai qu’il peut y avoir des manquements dans l’usage des attractions, de la part des forains comme du public », expliquait-on également à la mairie en 2017.

Contactée ce mardi, la mairie du XIIe arrondissement redirige vers la mairie centrale. Celle-ci indique qu’il faut prendre contact avec la préfecture de police (PP) car c’est elle qui « contrôle la conformité des manèges ». De son côté, la PP répond n’être qu’« un intervenant » parmi d’autres, au sein d’« une commission de sécurité municipale ». Puis redirige vers le ministère de l’Intérieur.

Quelle est la chaîne de contrôle ?

Les contrôles de sécurité des manèges dans les fêtes foraines sont en effet réalisés par des contrôleurs habilités par le ministère de l’Intérieur. Ces derniers délivrent un certificat - sorte de contrôle technique - à présenter à la maire et à la préfecture de police, avant l’installation du manège en question, en plus d’un certificat de bon montage et d’une assurance. En revanche, il n’y a pas de contrôles durant le déroulé de l’événement. « Mais chaque jour, les forains contrôlent leur manège », indique la direction de la foire du Trône, contactée par 20 Minutes.

« En cas de signalement et de doute quant à la sécurité d’un manège, la ville sollicite systématiquement la préfecture de Police qui demande au Parquet de contrôler le métier forain (le manège) avant réouverture », indique-t-on à l’Hôtel de ville.

Certains demandent davantage de réglementations

« Aujourd’hui en France, n’importe qui peut acheter un manège, même sur Le Bon Coin. Et qu’importe la dangerosité, l’attraction peut tourner. C’est inadmissible », s’insurgeait récemment auprès de 20 Minutes, Alexandre Marie, l’oncle de Maéva, tuée dans un manège d’une fête foraine des Yvelines, en 2014. Avec son collectif « pour la sécurité des manèges », il réclame davantage de réglementations, des contrôles techniques « corrects » lors des montages ainsi que des « vraies formations, avec un certificat » pour les forains.

« Le monde forain est une vraie bulle et personne n’ose le remettre en cause », affirme Alexandre Marie. Pour lui, « l’Etat doit désormais réellement assurer sa mission de sécurité dans les fêtes foraines ».