Paris: Sept stations de la ligne 4 fermées ce week-end pour des travaux de signalisation

A partir de ce samedi et durant trois jours, sept stations de la ligne 4 ne seront pas desservies. Plus précisément entre Montparnasse-Bienvenüe et mairie de Montrouge – soit Vavin, Raspail, Denfert-Rochereau, Mouton-Duvernet, Alésia et Porte d’Orléans en plus de la station terminus –, annonce la RATP qui doit procéder à des essais de nouvelle signalisation.

Un bus pour remplacer

Pas de panique pour les usagers, un bus de remplacement va être mis en place. Il circulera dans les deux sens entre Denfert-Rochereau et mairie de Montrouge et fonctionnera aux horaires habituels du métro avec un passage toutes les 4 et 10 minutes, selon les moments de la journée. Les points d’arrêt du bus sont signalés aux abords des entrées des stations concernées.

Les stations Raspail et Denfert-Rochereau de la ligne 6 restent ouvertes.

