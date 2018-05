Un incident technique prive 200.000 foyers d’électricité dans l’Ouest de Paris et la banlieue

Un incident technique a privé d'électricité 200.000 foyers à Paris et en banlieue ouest, ce mercredi. (Illustration) — LODI Franck/SIPA

L’incident technique s’est déroulé à Levallois-Perret et a eu des répercussions pour plusieurs arrondissements parisiens et des communes des Hauts-de-Seine. Le gestionnaire du réseau électrique à haute tension, RTE, a annoncé dans un communiqué : « Un incident technique dans le poste électrique à haute et très haute de tension de Levallois-Perret a entraîné, ce mercredi, à partir de 15h45, une coupure d'électricité​ touchant près de 200.000 foyers dans le quart ouest parisien. »

Une petite #coupure générale d'électricité c'est toujours une bonne occasion de se rappeler l'utilité du CTRL+S. @EDFofficiel vous avez des infos sur cette coupure sur Paris ? Les Champs et Neuilly touchés. — Gregory Durelle (@gdurelle) May 16, 2018

Le mec qui s'est amusé à coupé l'électricité dans tout Paris ce n'est pas très drôle quand même !!! #coupure #enedis #paris — Lyly_Lili_92 (@rlyly14) May 16, 2018

Cette panne a notamment touché une partie des VIIIe, XVIe et XVIIe arrondissements de Paris, ainsi que des quartiers de Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine et Courbevoie, communes du département des Hauts-de-Seine (92).

Coupure d’électricité dans tout Levallois et Paris 17.

En fait on se rend compte que sans électricité tout est paralysé. Circulation, achat et vente, communications... — 💚 Elyse Phel 🌱 (@ElysePhel_) May 16, 2018

L’alimentation électrique a été rétablie en 20 minutes pour « la majorité des foyers » tandis que « la totalité des foyers a été réalimentée à 17h25 », a ajouté RTE, assurant qu’une analyse était en cours pour déterminer les causes de l’incident.