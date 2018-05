Paris: A vous de choisir le nom du futur terminus de la ligne 4... Nom de femme ou Histoire?

Une rame de métro à Paris. (Illustration) — ISA HARSIN/SIPA

Trois noms sont au choix pour la future station de Bagneux : un en rapport avec l’histoire de la ville et deux noms de femmes.

La future station doit être mise en service en 2021.

Quel nom pour la station de la ligne 4 à Bagneux ? Les habitants de la ville des Hauts-de-Seine, située à trois kilomètres au sud de la porte d’Orléans, ont la possibilité de choisir le nom du futur terminus de la ligne qui part de la Porte de Clignancourt. Les usagers du métro aussi.

Terminus initial de la 4, Porte d’Orléans a cédé ce statut à Mairie de Montrouge en 2013. En 2021, celui-ci se déplacera un peu plus au sud à Bagneux. Mais où les usagers s’arrêteront-ils ? A Bagneux - Champ des Oiseaux ? A Bagneux - Nina Simone ? Ou à Bagneux - Lucie Aubrac ?

Trois stations de métro sur près de 300 portent le nom d’une femme

Pour la première fois, le nom d’une station de métro va être choisi par le grand public: habitants de Bagneux, usagers du métro, etc. Ce sera via un vote électronique sur le site de la RATP et sur celui de la ville des Hauts-de-Seine, entre le 17 mai et le 17 juin. Dans un communiqué, la maire de la ville Marie-Hélène Amiable détaille : « Nous proposons aux habitants trois noms que nous avons choisis afin de tenir compte à la fois de l’histoire de la ville et de poursuivre notre objectif de féminisation de l’espace public, très peu de stations de métro portant actuellement le nom d’une femme. »

[MÉTRO]

Travaux ligne 4.

Des travaux de bétonnage sont prévus ce mardi 8 mai 2018 dès 7h30 du matin à hauteur de l'avenue Henri-Barbusse et de la rue de Verdun. pic.twitter.com/l0mX5xIDP2 — Ville de Bagneux (@VilledeBagneux) May 7, 2018

Champ des Oiseaux évoque la cité du même nom construite entre 1931 et 1935 à Bagneux et qui copte 800 logements. Cette résidence sociale doit « son nom à l’ancienne zone maraîchère sur laquelle elle a été bâtie », explique la ville de Bagneux. Nina Simone est une célèbre chanteuse et compositrice de jazz et une militante pour le mouvement de défense des droits civiques aux Etats-Unis. Lucie Aubrac est, elle, une grande figure de la Résistance.

Sur les 302 stations du réseau métropolitain, seules trois portent le nom d’une femme : Louise Michel (ligne 3), Marie Curie mais avec son mari Pierre (ligne 7) et Barbès-Rochechouart (ligne 4), Marguerite de Rochechouart de Montpipeau a été la 43e abbesse de Montmartre.