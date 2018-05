Paris: Les prix de l'immobilier augmentent à un «niveau historique» (si, si, c'est possible)

immeuble paris — Dominique Lesbros/Parigramme

Paris confirme une nouvelle fois son statut de ville parmi les plus chères du monde. Le site d’annonce immobilière SeLoger.com vient de dévoiler une nouvelle étude sur les prix de l’immobilier dans la capitale. Selon le site, le mètre carré atteint les 9.620 euros, après une hausse de 8,1 % sur un an. Un « niveau historique », indique l’étude.

Si aucun arrondissement n’échappe à la hausse, certains sont plus touchés que d’autres. C’est dans le XVIIIe que les prix ont le plus augmenté (12,7 %) pour atteindre désormais 8.554 euros par m².

Les marges de négociations sont extrêmement faibles

Dans huit arrondissements, il faudra compter plus de 10.000 euros par m² pour devenir propriétaire, la palme revenant au VIIe arrondissement où le m² dépasse les 13.000 euros. Pour espérer acheter à « moindre » coût, mieux vaut se tourner vers les XIXe et XXe arrondissements où les prix avoisinent respectivement 6.940 euros et 7.366 euros.

Et ne comptez pas obtenir de ristourne : le marché étant extrêmement tendu, les marges de négociations sont extrêmement faibles. Si un appartement est surévalué ou nécessite des travaux, le montant de la négociation sera en moyenne de 3,3 %. S’il est estimé au prix du marché, il partira extrêmement rapidement.

