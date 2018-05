Paris: La Grande Roue gratuite pendant trois jours... Marcel Campion paie sa tournée avant le démontage

La Grande Roue de Marcel Campion à Paris. (Illustration) — GERARD JULIEN / AFP

La Grande Roue va arrêter de tourner le 18 mai au soir. Marcel Campion a décidé de payer sa tournée en offrant pendant trois jours – mercredi, jeudi et vendredi – l’accès de l’attraction aux Parisiens « afin de leur permettre de profiter une dernière fois d’un panorama unique et exceptionnel », indique le communiqué de presse envoyé par le Roi des Forains.

« Cette gratuité pour les Parisiens est prise en charge par la société de Marcel Campion », annonce-t-on dans l’entourage de celui-ci. Pour que les Parisiens en profitent, ils doivent se munir de leur pièce d’identité ou d’un justificatif de domicile.

400.000 visiteurs par an

Le départ de la Grande Roue – qui attirait « 400.000 visiteurs » pendant ses six mois d’installation sur la place de la Concorde, selon un proche du forain – est l’épilogue de la lutte entre Marcel Campion et la mairie de Paris. En novembre 2017, le Conseil de Paris a voté le non-renouvellement de la convention d’occupation du domaine public pour l’attraction devant l’entrée du parc des Tuileries.

Du côté du Roi des Forains, on met en avant des études d’opinion auprès des Parisiens favorables à la Grande Roue et « l’erreur stratégique » de se séparer de celle-ci alors que Paris a été la ville pionnière avec cette attraction lors de l'Expo universelle de 1900 et que de nombreuses villes s’en dotent.

