Paris: Ouverture d'une enquête après la découverte d'ossements humains

Ossements humains empilés dans les Catacombes de Paris, le 14 octobre 2014. (Illustration) — FRANCOLON XAVIER/SIPA

Macabre découverte. Une enquête a été ouverte après que des ossements humains - dont une partie de crâne - aient été trouvés vendredi à Paris par des ouvriers qui effectuaient des travaux suite à la fuite d’une canalisation dans le XIIIe arrondissement, a-t-on appris d’une source judiciaire.

Il pourrait s’agir de restes d’anciens cimetières parisiens

« Une partie de crâne humain et une quinzaine d’ossements » ont été transportés à l’Institut médico-légal de Paris afin de déterminer l’identité de la personne et les circonstances du décès. « Il s’agit de confirmer qu’il s’agit bien de restes humains », détaille une source proche du dossier. Et le cas échéant, de déterminer l’identité et les circonstances de la mort. Mais selon cette source, il pourrait s’agir de restes d’anciens cimetières parisiens. « Ça semble tellement ancien que ça n’inquiète pas grand monde. »

En 2017, des ouvriers qui travaillent sur le chantier de la Nouvelle Samaritaine, avaient eux aussi découvert une dizaine d’os, enfouis à 50 cm de profondeur dans une tranchée creusée à l’angle de la rue des Prêtres-Saint-Germain-l’Auxerrois et de la place du Louvre. Les travaux avaient dû être interrompus.