Essonne: Un homme aurait tenté d’enlever un enfant devant une école de Brétigny

La ville de Brétigny-sur-Orge joue la prudence. Mercredi matin à 11h30, un homme aurait tenté d'enlever un petit garçon devant l’école Jean-Macé, selon des informations du Parisien. Un parent d’élève a assisté à la scène et assure avoir aperçu l’individu attraper le bras de l’enfant âgé de 3 ans, avant de prendre ses jambes à son cou.

Après la circulation d’une description précise parmi les parents, ils décident d’appeler la police. La mère de l’enfant aurait déposé une plainte au commissariat local.

Une surveillance renforcée

Le maire de Brétigny, Nicolas Méary (UDI) a décidé de « mettre les moyens en place pour surveiller les entrées et sorties, sans attendre, indique-t-il en prenant l’affaire très au sérieux. Mais toutes les hypothèses ne sont pas exclues, il pourrait s’agir d’un malentendu. Et il ne faut pas céder à la panique », rapporte Le Parisien. Dans l’Essonne déjà, au moins trois tentatives d’enlèvement ont été signalées. A Corbeil-Essonnes en janvier, à Villebon-sur-Yvette en mars et à Yerres en début de semaine.