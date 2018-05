Manifestation du 1er Mai: Deux personnes déférées cet après-midi au parquet de Paris

Les deux personnes interpellées sont sans lien avec les violences survenues à la fin de la manifestation. — ALAIN JOCARD / AFP

« Toutes celles et ceux qui appellent à l’insurrection doivent être à un moment donné poursuivis, et ils le seront », a déclaré ce mercredi le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb. Au lendemain de la manifestation parisienne qui a rassemblé 1.200 «black blocs» en tête de cortège, l’institution judiciaire a d’ores et déjà pris le relais.

S’il y a eu moins de blessés que l’année dernière, les dégradations d’ordre matériel ont été spectaculaires, avec une trentaine de commerces dégradés, dont deux incendiés, et des véhicules brûlés ou dégradés.

« Détention de substance incendiaire »

Deux individus arrêtés avant le début de la manifestation, seront déférés cet après-midi au parquet de Paris. « Le premier devrait être jugé en comparution immédiate du chef de détention de substance incendiaire ou explosive. Le second devrait faire l’objet d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) pour port d’armes prohibées » a fait savoir une source judiciaire à 20 Minutes.

Interpellées en amont du rassemblement, ces deux personnes sont « sans lien avec les incidents survenus » en fin de journée. En revanche, suite aux violences et dégradations survenues mardi dans la capitale, 283 personnes ont été interpellées a précisé le préfet de police Michel Delpuech. 109 d’entre elles se trouvent toujours en garde à vue, a ajouté cette même source judiciaire.

