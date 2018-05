Foire de Paris: Trois inventions du concours Lépine à ne pas manquer

Visiteurs de la Foire de Paris le 30 avril. — Stéphane de Sakutin

Jusqu’au 8 mai 2018, la 117e édition du concours Lépine récompensera les meilleures inventions de l’année.

Depuis 1901, de nombreuses productions présentées ont révolutionné notre quotidien dans tous les domaines.

Faire découvrir le travail des fabricants de jouets et d’articles de Paris… Telle était la première motivation de Louis Lépine, préfet de police de l’ancien département de la Seine, lorsqu’il crée en 1901, le concours exposition Lépine.

Jusqu’au 8 mai 2018, la 117e édition qui récompense les meilleures inventions de l’année dans la capitale, se tient Porte de Versailles à la Foire de Paris. 20 Minutes a sélectionné pour vous trois inventions, à la fois insolites et utiles. Le nom du vainqueur de l’édition 2018 sera annoncé le 7 mai, à 19h30.

Une sucette orthodontique

« Enlève tes doigts de la bouche ! » Cette habitude qu’a votre enfant de sucer son pouce vous fait redouter de sérieux problèmes d’orthodontie ? Dents du bonheur, dents écartées… Louis-Marie Dusserre pense avoir la solution. Il propose une sucette orthodontique pour corriger, et surtout prévenir, les malformations bucco-dentaires. Son écran antérieur permet d’éviter que la langue pousse les incisives vers l’avant. Avec son invention, Louis-Marie Dusserre garantit la bonne croissance dentaire des bébés.

Un sac anti-pickpocket

Paris reste leur terrain de chasse. Les quartiers touristiques, les gares et autres lieux de passages figurent parmi les endroits de prédilection des pickpockets. Ce sac à dos va peut-être leur rendre la vie dure. Celui-ci ne possède aucune ouverture apparente à l’extérieur. L’unique accès au contenu du Bagpack de Sandra Heckmann se trouve au dos. Une manière de garder une longueur d’avance sur les voleurs. « Lorsque j’aperçois les gens se balader leur bagage fermement accroché sur la poitrine, ce n’est pas pratique », souligne Medhi, en présentant le sac. La matière est également résistante à la pluie.

Le sac anti pickpocket ne possède aucune ouverture apparente à l'extérieur. - Caroline Sénécal/20 Minutes

« Vous cherchez souvent vos clefs au fond de votre sac ?, demande Medhi à une vieille dame accoudée à son stand et intriguée par cette invention. Désormais, c’est terminé ! Vous accrochez votre trousseau à un crochet prévu à l’intérieur du sac pour toujours l’avoir à portée de main. » Si ce gadget n’est pas une première, le sac innovant de Sandra Heckmann possède également une connexion USB. Une batterie externe peut également être branchée à l’intérieur, le câble à l’extérieur, pour recharger les tablettes, les portables ou encore les appareils photo. Une prise audio permet également d’éviter les vols à l’arraché. « Vous lancez votre musique, vous rangez votre portable à plusieurs centaines d’euros dans le sac et à l’extérieur vous branchez les écouteurs en toute sécurité. »

Une selle indolore

Les douleurs liées à la selle inconfortable ne seront bientôt plus une excuse pour ne pas faire du vélo… Jean-Pierre et Boris Bex ont repensé la forme de l’assise avec l’antiselle SIT. Fini le modèle triangulaire : sa forme et l’orientation de ses surfaces d’appui doit permettre d’améliorer la contraction du muscle pendant l’effort.

Jean-Pierre et Boris Bex ont repensé la forme de l’assise avec l’antiselle SIT. - Concours Lépine

Les deux inventeurs promettent la suppression de la douleur par l’absence de contact entre l’antiselle et le périnée du cycliste. Ils sont aujourd’hui à la recherche d’un industriel français pour commercialiser leur invention. Les deux hommes espèrent grâce à la Foire de Paris obtenir un prix, trouver un fabricant, ainsi qu’un distributeur rapidement. Avec la fabrication de prototypes en aluminium et en plastique, leur création reste une pièce détachée, facile à installer sur tous les types de vélos.