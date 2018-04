VIDEO. «La Minute de trop»: OVNI et lumières… On a rencontré les gardiens de la mémoire ufologique

Aurélie Bazzara et Romain Lescurieux

SOCIETE Cette semaine, « La Minute de trop » vous emmène dans le local du Sceau (Sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques)…

Avec Gilles Durand, secrétaire général du Sceau — A.BAZZARA / 20Minutes

La vérité est-elle ailleurs ? Cette semaine, « La Minute de trop » – la nouvelle pastille vidéo hebdomadaire de la rédaction de 20 Minutes – vous emmène dans l’appartement du Sceau (Sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques). Dans ce logement situé à Vincennes (Val-de-Marne), des passionnés trient, regroupent et archivent minutieusement des milliers de documents sur le phénomène OVNI.

Le but : « Assurer la sauvegarde et la conservation à long terme » des coupures de presse, des courriers, des livres, des revues, des publicités, des enquêtes et autant de photos, évoquant de près ou de (très) loin, les soucoupes volantes..