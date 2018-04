Paris: La mairie veut se recentrer sur la culture, «outil de réarmement intellectuel»

The 2017 Fiac fair opens at Grand Palais with large selection of international galleries .Francoise Nyssen , Minister of Culture visited with the Fiac Director Jennifer Flay . PARIS 18 OCTOBER 2017 — GINIES/SIPA

« Quatre ans après la définition de notre feuille de route, l’essentiel des chantiers a été engagé et de nombreuses réalisations profitent déjà aux Parisiens », note la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui dévoile aujourd’hui ses nouveaux projets et nouvelles priorités en faveur des arts et de la culture à Paris. Un projet de délibération concernant cette politique culturelle de la ville, va être soumis au vote du Conseil de Paris, qui débute ce lundi.

Nuit Blanche sur le périph’

La maire de Paris promet une communication avec des « perspectives inédites », « apparue comme nécessaire de porter d’ici la fin de cette mandature ». Dans le détail, la ville prévoit notamment une Nuit Blanche qui investira une section du périphérique, des journées portes ouvertes métropolitaines des lieux de création ou encore un appel aux grandes maisons d’enchères à se joindre au Crédit Municipal de Paris et à la ville pour inventer de nouvelles sources de financement pour la création.

Par ailleurs, quatre fabriques culturelles auront été inaugurées d’ici 2020: Les Plateaux sauvages (XXe arrondissement) ouverts en 2017 ; le Grand parquet (XVIIIe arrondissement) porté depuis 2016 par une nouvelle direction ; la Villa Vassilieff (XVe arrondissement) qui a ouvert ses portes en 2016 ; ou encore la rue Watt (XIIIe arrondissement) en 2019 avec l’ouverture d’un lieu de travail dédié au cirque et aux arts de la rue. Enfin, la mairie souhaite devenir « une ville refuge pour les œuvres menacées dans le monde entier ».

La culture comme « outil de réarmement intellectuel »

Chaque année, Paris compte plus de 100 expositions majeures, plus de 300 spectacles chaque semaine, plus de 100 concerts chaque soir. Mais aussi 173 musées, plus de 350 théâtres et un millier de galeries. La mairie souhaite donc continuer à mettre l’accent sur la culture. « Nous faisons le choix de porter un discours fort, avec les acteurs culturels parisiens, pour faire de la culture un outil de réarmement intellectuel et citoyen permettant à chacun de prendre part à la construction d’un destin partagé », note la maire de Paris. De son côté l’opposition demande un plan culturel qui n’oublie pas les arrondissements.

« Il faut que tous les arrondissements puissent en profiter », affirme Florence Berthout, ​cheffe de file LRI (Les Républicain et Indépendants). « Considérant que le plan inclusion par les arts et la culture comprend un observatoire qui produira nécessairement des diagnostics très différents selon les arrondissements », le groupe LRI dépose un vœu pour qu’« une déclinaison par arrondissement soit jointe au futur plan ».