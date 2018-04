VIDEO. Paris: 2 millions de briques Lego donnent vie aux Super-Héros au Parc de La Villette

CULTURE L’exposition The Art of the Brick : DC Super Heroes ouvre ses portes ce dimanche, à l’espace Chapiteau du Parc de La Villette…

L'exposition The Art of the Brick LEGO® : DC Super Heroes se tient à Paris, du 29 avril au 19 août 2018. — Caroline Sénécal/20 Minutes

L’artiste Nathan Sawaya a recréé à taille réelle les super-Héros et super-vilains les plus emblématiques.

L’exposition internationale se tient à Paris du 29 avril au 19 août 2018.

Il a utilisé plus de deux millions de briques pour plus de 120 créations originales.

Depuis son lancement en 2015 à Sydney, l’exposition a voyagé à Madrid, Londres et à Rome.

Réveillez l’âme d’enfant et le super-Héros qui sommeille en vous… aux Etats-Unis, à Londres et à Rome, l’exposition The Art of the Brick LEGO® : DC Super Heroes arrive à Paris, du 29 avril au 19 août 2018. 120 créations originales et sculptures gigantesques inspirées de l’univers de Batman, Wonder Woman ou encore Superman donnent vie aux super-héros et aux super-vilains les plus emblématiques… Grâce à l’assemblage de plus de deux millions de briques Lego !

Une fois l’antre de l’espace Chapiteaux de la Villette franchie, impossible de ne pas oublier que chaque grand héros a besoin d’un vilain, tout aussi démoniaque et intimidant que lui n’est courageux, pour exister. De l’immense visage diabolique du Joker, au célèbre et valeureux Superman prêt à voler au secours des plus faibles pour rendre justice… Le pari de l’artiste Nathan Sawaya est relevé avec succès : mettre en lumière l’incarnation du bien et du mal sur 1.800 m² d'exposition.

L’ancien avocat de Wallstreet devient artiste

Quelle meilleure matière pour raconter l’histoire des plus grands super-héros que celle du jouet le plus populaire de la planète ? Depuis sa création en 1949, plus de 560 milliards de pièces de Lego ont été fabriquées. « Sur l’ensemble de mes projets, j’utilise les Legos afin de rendre l’art accessible au plus grand nombre, confie Nathan Sawaya, confortablement installé dans son fauteuil noir, aux côtés du Joker. Mais avec cette exposition, je souhaite inspirer le public afin qu’il découvre sa propre créativité. J’aspire à ce que chacun recherche le super-héros et la part plus sombre qui repose en lui, pour espérer jouer un rôle de catharsis. » Des origines, aux icônes, en passant par la forteresse de la solitude, jusqu’au côté obscur de DC… L’exposition propose différentes pièces avec des ambiances variées, qui vous plongent dans un univers fantastique et vous proposent un voyage entre émerveillement et appréhension.

L'artiste a assemblé plus de deux millions de briques Lego. - Caroline Sénécal/20 Minutes

« Quand j’étais petit, je jouais très souvent avec ses briques de toutes les couleurs et aux formes diverses, se remémore l’artiste. D’autres enfants lisaient des livres de super-héros : relier ses deux activités grâce à un décor immersif et des animations m’est apparu comme une évidence. » Après une carrière en tant qu’avocat d’affaires à New York, Nathan Sawaya décide de tout abandonner pour vivre de sa passion. Il est aujourd’hui l’artiste Lego le plus connu au monde. Il affiche quatre expositions à son compteur. En pénétrant dans la salle de Gotham City de The Art of the Brick, dédiée au personnage Batman, l’obscurité rappelle la symbolique de la chauve-souris qui veille la nuit. La sculpture star de cette exposition reste très probablement la Batmobile. Elle a été réalisée à taille réelle, avec pas moins de 489 019 briques ! Le véhicule mesure 5,50 mètres de long.