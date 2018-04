VIDEO. Evacuation de Tolbiac: «Alcool», «hypersexualisation»... «C'est la nuit qui nous inquiétait le plus», selon la direction

SOCIETE Ce vendredi, à l’aube, une centaine de CRS ont délogé entre 100 et 150 étudiants de la faculté parisienne située dans le XIIIe arrondissement et occupée depuis le 26 mars…

Des étudiants parisiens occupent le campus de Tolbiac, le 12 avril 2018. — Ayoub BENKARROUM / AFP

« J’ai du mal à décrire [le site] tellement je suis consterné par l’état du centre, un vrai capharnaüm. La violence, la drogue, le sexe même », avait déclaré Georges Haddad, le président de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sur Cnews, allant même jusqu’à évoquer de la « prostitution ».

Au lieu de raconter des calomnies diffamatoires, venez voir par vous même Tolbiac ouverte qui accueille tous les jours des centaines d'étudiant•e•s pour des cours, débats, conférences

Cf le programme d'aujourd'hui pic.twitter.com/WKvn1lSwXH — Commune Libre De Tolbiac (@TolbiacLibre) April 17, 2018

Si La Commune Libre de Tolbiac a dénoncé des « calomnies diffamatoires », le sujet du « sexe » dans le centre universitaire est revenu sur le tapis ce vendredi, peu après l’évacuation par une centaine de CRS.

« Alcool » et « hypersexualisation »

« Un certain nombre de membres du personnel ont été véritablement choqués par ce qu’ils ont vu », a expliqué ce vendredi matin à quelques journalistes, Florian Michel, le directeur du site de Tolbiac. Il y avait, selon lui, « deux types d’occupation ». Celle du jour « avec des visages polis », des « conférences et cours alternatifs dispensés avec plus ou moins de finesse par des collègues ». Puis, il y avait « Tolbiac la nuit ». « Là, on change complètement de paysage ».

« Des centaines de bouteilles d’alcool ont été consommées ici. Il y avait aussi des phénomènes d’hypersexualisation avec des jeunes femmes qui se promenaient à moitié nues dans les couloirs ». « Ce ne sont pas des inventions. Ce sont les agents de sûreté qui m’ont raconté ces scènes. Et je n’ai aucune raison de remettre en cause leurs témoignages. »

« Et c’est ce Tolbiac la nuit qui nous inquiétait le plus », précise-t-il, avant d’ajouter : « Nous n’étions pas à l’abri d’un coma, de coups et nous n’avions pas le personnel de boîte de nuit nécessaire pour encadrer ce type de mouvement. »

>> A lire aussi: «Ils nous ont chopés comme des lapins», des étudiants racontent l'évacuation de Tolbiac

>> A lire aussi: «Plusieurs centaines de milliers d'euros» de dégâts à Tolbiac, selon le président de l'université

>> A lire aussi: Après trois semaines d'occupation, la fac de Tolbiac évacuée au petit matin