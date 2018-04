Paris: On a bu une bière dans un couvent... «On est dans un lieu catho, mais on y parle de tout»

SOCIETE A la Cave du 222, le vendredi soir est signe «de rencontres, d’ouverture et d’échanges», sous le regard de la Vierge Marie et du Pape Benoît XVI…

Un vendredi soir à la « Cave du 222 » — A.BAZZARA / 20Minutes

« Un escalier de fer. Un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir une porte entrouverte, d’où nous parviennent les accords d’une musique qui en ce lieu paraît irréelle. » Une soirée à la Cave du 222 pourrait commencer comme le tube d’IAM, L’empire du côté obscur. Niché au sous-sol du couvent dominicain de l’Annonciation (VIIIe arrondissement), un « bar » ouvre spécialement ses portes le vendredi soir, à plusieurs dizaines de clients, novices ou habitués de longue date. Et ce, pour trois heures, montre en main.

L’habit ne fait pas le moine

Ce soir-là, le bar de la Cave du 222 – qui se définit comme « un bar étudiant associatif catholique » – aborde pour une soirée à thème, les couleurs de l’Allemagne : drapeaux, bretzels et bières d’outre-Rhin. Accoudé au zinc, le frère Charles revient sur l’objectif du lieu. « La cave est organisée par les jeunes et pour les jeunes. Les frères qui vivent ici sont là pour discuter, échanger », explique-t-il. Comme lui, ils sont une trentaine à habiter dans le couvent.

« Nous ne sommes pas des moines. Nous sommes des religieux apostoliques. Nous sommes en habits, vivons en communauté mais nous avons une activité à l’extérieur », précise Charles, qui travaille, lui, dans le monde de la recherche en agronomie et rappelle qu’il n’est pas déguisé. « Les gens posent souvent la question », sourit-il. Les enceintes, elles, continuent de cracher du son. Du rap, du rock, etc., tout y passe.

« Ça pourrait être un vrai bar. Il y a même une tireuse »

La Cave du 222 a été fondée en 1997, à la suite des Journées mondiales de la jeunesse (JMJ) de Paris. « L’idée est de créer un lieu de rencontres où on peut partager un moment de convivialité. Ça pourrait être un vrai bar. Il y a même une tireuse. » A quelques détails près, en effet. Non loin des tables, une statue de la Vierge s’érige et un portrait du Pape Benoît XVI s’affiche au-dessus du comptoir.

« Oui, on est dans un lieu catho, mais pas une salle paroissiale triste avec un jus d’orange tiède », poursuit-il. « Ici, il n’y a pas de sujet tabou, on parle de tout, y compris de foi, et avec tout le monde, catholique ou non, celui qui croit, comme celui qui ne croit pas. On ne demande pas un extrait de baptême à l’entrée. Venez comme vous êtes », conclut-il. Alors que les caverniers s’activent pour servir les bières, des petits groupes de jeunes s’installent en cercle.

« Première fois »

Confortablement installés dans « leur canapé fétiche », Loïc, 21 ans, Pierre-Louis, 20 ans, et Antoine, 19 ans, discutent. Ils viennent depuis six mois dans ce bar pour « le côté religieux, des bières pas chères et pour rencontrer des gens », détaille le premier. A quelques mètres, Rodolphe, vit lui « sa première fois » à la Cave. Il est venu seul. « Je suis chrétien et j’aime bien boire. D’où ma présence ce soir », rigole-t-il. Il promet de revenir avec des amis, ou s’en faire sur place. Quid des rencontres amoureuses au 222 ? « J’ai déjà abordé ce thème, mais je n’ai jamais fait l’amour avec quelqu’un rencontré ici », balaie Germain, installé à la table voisine. « La soirée n’est pas terminée », le taquine son amie, Thérèse.

Soudain peu avant minuit, la musique est coupée. Même sentence pour le débit de boissons. C’est l’heure de la lecture d’un passage de l’Évangile, avant la prière. L’attention est à son comble. Quinze minutes plus tard, certains clients rangent « leur » Cave. Quand d’autres s’éclipsent pour réfléchir à la suite de la soirée.

