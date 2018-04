VIDEO. Universités bloquées: Cuisine, infirmerie... Visite de la fac de Tolbiac occupée par des étudiants

REPORTAGE Bloquée depuis le 26 mars, occupée depuis le 3 avril, la fac de Tolbiac est l’un des sites universitaires où la réforme de l’université est la plus contestée. ​« 20 Minutes » vous dévoile comment les étudiants bloqueurs vivent sur le site…

Paris, le 18 avril 2018. - La fac de Tolbiac est occupée par des étudiants depuis le 3 avril. — C. Follain / 20 Minutes

« Violence, drogue, sexe ». C’est en ces mots que le président de l’université Panthéon-Sorbonne, Georges Haddad a récemment décrit le site de Tolbiac, transformé selon lui en « capharnaüm » par les bloqueurs opposés à la réforme de l'université, depuis plusieurs semaines.

Une réalité ? Conférences, AG, cuisine et ménage… L’auto-déclarée et « auto-gérée » « Commune Libre de Tolbiac », continue en tout cas de s’organiser entre les barricades. Et ce, en attendant l’abandon de la loi.

Plaisir du cours débat de plein air à Tolbiac avec un public critique et investi, y compris des collègues de différents horizons pic.twitter.com/ice1sc13Up — Nicolas Offenstadt (@Offenstadt) April 17, 2018

20 Minutes a été sur le site et vous montre comment les étudiants bloqueurs ont investi les lieux.

