Grève à la SNCF: La CGT RATP emboîte le pas des cheminots et pose un préavis de grève de deux jours

Les agents RATP vont-ils monter dans le wagon de la grève des cheminots ? La CGT RATP a déposé un préavis de grève de « mercredi 22h à samedi 7h » et appelle « l’ensemble des agents de la RATP à se mobiliser jeudi et vendredi », a annoncé le syndicat sur son site internet.

La confédération annonce un rassemblement devant le siège de la RATP jeudi à 10h30 avant de rejoindre la manifestation des cheminots qui partira à 14h de la gare Montparnasse.

Grève de la RATP jeudi et vendredi, les lignes 4 et 13 ça va être des zones de non droits ptn